Con la presencia del fiscal general de Estado (s), Wilson Toainga, se dio la audiencia para recoger el testimonio anticipado de Joffre Javier R. R., exjuez de Chone, Manabí, procesado por el presunto delito de delincuencia organizada , dentro del caso Plaga.

En su testimonio anticipado, Joffre Javier R. R. detalló algunas actividades ejecutadas por la organización en las que él participó cómo funcionario judicial en el cantón Chone .

El exjuez de Chone confesó cómo se cedió ante el pedido de beneficiar con medidas judiciales a diferentes personas.

Según el testimonio dado en la Corte , entre los años 2022 y 2023, R. se desempeñaba como juez de Garantías Penales del cantón Chone cuando a inicios de marzo de 2023 llegó a su oficina un juez, a quien identificó como Marcos M., quien, en ese entonces -según dijo- estaba encargado como juez de Garantías Penitenciarias de Bahía de Caráquez.

R. expuso que aquel colega le habría dicho que en su oficina lo estaba esperando un hombre delegado del Consejo de la Judicatura de Quito. Esa persona, agregó, era Lenin V., también procesado, quien buscaba ganarse su confianza para que diera medidas cautelares que beneficiaran a personas privadas de la libertad.

Según el exjuez, su compañero, Marcos M., le aseguró que Lenin V. era una persona de confianza, pues ya “trabajó” anteriormente con otros jueces de otras jurisdicciones sin consecuencias y que, además, tenía con el respaldo del Consejo de la Judicatura.

Según R., quien es testigo protegido, el pedido no le era familiar, por lo que les pidió tiempo para poder consultar con otros compañeros jueces.

Exjuez de Chone confiesa detalles su participación

De acuerdo a R., el juez Marcos M. le dijo que un recurso ya había sido presentado, lo cual le sorprendió. No obstante, en el estacionamiento de la Unidad Judicial de Chone se encontró con Lenin V., quien le indicó que todo estaba preparado para que él actuara. “No tenga miedo. Le voy a comunicar con uno de los directores de los CPL que trabaja con nosotros”, le dijo Lenin V.

“Desde el teléfono celular de Lenin V. me comuniqué con una persona que me indicó que tuviera confianza, que él, como director del Centro, ya sabía todo lo que se iba a realizar y que no iba a decir absolutamente nada”, dijo Joffre en la Corte Nacional de Justicia.

Con respecto a la ejecución de medidas cautelares a favor de personas privadas de la libertad a cambio de dinero, el exjuez señala que recibía llamadas constantes del señor Lenin V., con el fin de monitorear el

cumplimiento de las medidas solicitadas.

Joffre R., exjuez y testigo protegido, afirmó que consiguió una medida cautelar autónoma alegando una violación al derecho a la salud a favor de dos privados de la libertad del cantón Chone, en Manabí.

Mencionó también que Lenin V. seguía contactándolo para coordinar más concesiones de medidas cautelares a varios privados de libertad, diciendo que tiene muchos contactos alrededor del país y que hay más interesados en seguir trabajando de esa manera.

Además, mencionó que cuenta con un juez que se encarga exclusivamente de captar más jueces en la provincia de Manabí para estos fines.

En total, hay 31 personas procesadas dentro de este del caso Plaga que investiga el presunto delito de delincuencia organizada. Entre los posibles implicados se encuentran funcionarios judiciales.

Testimonio completo del juez de Chone, investigado en el caso Plaga