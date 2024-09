Compártelo con tus amigos:

Fundamedios expuso que lamenta la salida del país del periodista Anderson Boscán y su familia. Además, agrega que “esperamos que la justicia prevalezca en este y todos los casos”.

El pronunciamiento de la fundación se da después de las declaraciones de Boscán, en las que expone que no recibió apoyo de ninguna organización que respalda al periodismo en Ecuador.

Por su parte, Fundamedios, la mañana de este miércoles, 11 de septiembre. emitió un comunicado dando detalles sobre el trabajo que ejecuta.

La organización, la cual tiene 17 años de trabajo, explica que ha “acompañado a cientos de periodistas acosados y agredidos”.

Asimismo, Fundamedios dio a conocer que le brindó atención a trece comunicadores y sus familias que se encuentran exiliadas por ejercer su trabajo.

La fundación hizo énfasis en que ha “enfrentado persecución política y hemos apoyado a periodistas que, con valentía, informan a sus comunidades”.

En el comunicado se lee que la organización explica que “resulta contradictorio que aquellos que ahora nos difaman públicamente sean los mismos que han utilizado el prestigio de nuestra organización para solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y para presentarse ante otras ONGs internacionales”.

Fundamedios rechaza acusaciones

En su manifiesto, mediante un video publicado en redes sociales, Anderson Boscán dijo que “es visible el abandono miserable de ciertas organizaciones no gubernamentales locales más comprometidas con el poder que con la verdad”.

La entidad además señaló que “es de conocimiento público que el señor Boscán ha mantenido una relación cercana con figuras del crimen organizado, según consta en diversas investigaciones de casos emblemáticos de delincuencia organizada como: Metástasis, Encuentro, etc. Este tipo de vínculos va más allá del ejercicio periodístico responsable, y nos preocupa profundamente el impacto de estas relaciones en la integridad del periodismo en Ecuador”.

Fundamedios también aclaró que “Rechazamos categóricamente las acusaciones de que estamos “criminalizando” periodistas. Fundamedios no ha iniciado ni un solo proceso legal contra quienes nos han difamado por años. Pero mantenemos nuestra postura: no defenderemos a quienes, en medio de investigaciones abiertas, se les vincule con actividades ilícitas y con procesados por delincuencia organizada. Respetamos el debido proceso, pero no cruzaremos esa línea roja”.

Anderson Boscán, aunque mencionó sobre la falta de apoyo, se mostró agradecido con organizaciones internacionales como Reporteros sin Fronteras y Amnistía Internacional.