Durante su visita en Machala, Daniel Noboa, Presidente de la República lanzó una advertencia a las mafias criminales.

“Si se aparecen, se van a ganar un tiro”, manifestó Noboa en alusión a las mafias criminales durante el acto en Machala.

Este miércoles 11 de diciembre del 2024, Noboa le envió dicho mensaje a los grupos criminales. Lo hizo durante la firma de un convenio entre el Ministerio de Obras Públicas y la Prefectura de El Oro.

La advertencia de Daniel Noboa se hizo horas después de que se detectara un coche bomba cerca de donde este miércoles él iba a estar en Machala.

“Querían amedrentarnos poniendo un coche bomba con dinamita no muy lejos de aquí. Me decían: ‘¿Presidente, va a ir mañana?’. ‘Claro que voy…’. No vamos a dar ningún paso atrás”, señaló.

En el acto, el primer mandatario lanzó una advertencia: “Si se aparecen, se van a ganar un tiro” . El convenio era para la construcción de la vía La Primavera a cuatro carriles, con un financiamiento de más de 20 millones de dólares.

Durante su intervención, el mandatario destacó las acciones del Gobierno para garantizar la seguridad en la provincia de El Oro.

Daniel Noboa acudió a Machala

En el último semestre esta provincia, ubicada en el sur del país, registra un repunte de delitos, especialmente de muertes violentas.

Noboa dijo que, pese al escenario que atraviesa la provincia, su Gobierno está dando la cara.

“Cuando hay un problema, venimos y damos la cara. Aquí en El Oro enviamos 2.400 soldados, más de mil policías y 50 tanquetas”, señaló.

El incidente relacionado con el coche bomba ocurrió la noche del martes, cuando moradores del sector alertaron sobre un vehículo sospechoso, un Chevrolet Sail rojo.

Según las autoridades, el automóvil había sido abandonado una hora antes y estaba reportado como robado.

El Grupo de Intervención y Rescate (GIR) actuó de inmediato y logró neutralizar los diez tacos de dinamita encontrados en el interior del vehículo.