El incremento de penas por algunos delitos no es una medida eficaz contra la inseguridad si la justicia no es efectiva si no funciona con la efectividad que debería tener.

De acuerdo con el pronunciamiento de la mayoría de los ecuatorianos en el referéndum y consulta popular del 21 de abril, la Asamblea Nacional aprobó el incremento de penas en varios delitos graves, que entró en vigencia el 12 de julio, con la publicación de la normativa en el Registro Oficial.

Podría pensarse que la posibilidad de recibir una condena más alta serviría como factor disuasivo a la ola delictiva que se ha acentuado en el país en los últimos años.

Pero la realidad refleja un panorama diferente porque la justicia no es efectiva.

Los asesinatos, los delitos contra la propiedad, la trata de personas y los secuestros -incluso con muerte-, entre otros, no ha disminuido.

Y las investigaciones igualmente no dejan resultados satisfactorios.

Lo que se tiene que hacer es impulsar una reforma real del sistema de justicia .

Pero una reforma que sea integral y que establezca parámetros de evaluación permanente para constatar la idoneidad de jueces, fiscales y otros funcionarios.

Lamentablemente, los escándalos de corrupción no dejan bien situada a la administración de justicia.

Pero esa es una realidad que tiene que cambiar de forma urgente. La justicia debe ser más efectiva

