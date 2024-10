Compártelo con tus amigos:

Evo Morales, expresidente de Bolivia, habría supuestamente abusado sexualmente de una adolescente cuando ejercía el poder.

El exmandatario se encuentra envuelto en un escándalo por esta situación. Producto del supuesto abuso habría nacido una niña.

La denuncia la hizo pública el gobierno actual de Bolivia, que es dirigido por su exministro y ahora adversario político Luis Arce.

Sandra Gutiérrez, fiscal del departamento de Tarija reveló que la destityueron, después de ordenar la aprehensión del líder indígena de 64 años, por el presunto delito de trata de personas.

La justicia, según la propia Fiscalía, dejó sin efecto la orden de captura en contra del entonces presidente de Bolivia, Evo Morales.

En la resolución de aprehensión se señala que en el año 2016 el entonces presidente se involucró con una menor de 15 años.

César Siles, ministro de Justicia reveló que en realidad Morales está siendo investigado por violación.

Según Siles, “producto de esa violación la menor engendró otra niña y el padre reconocido en un certificado de nacimiento, esel señor Evo Morales Ayma”.

Evo Morales se encuentra resguardado en zona cocalera

“Existe un proceso abierto” que “está en curso de investigación”, agregó el ministro.

Morales publicó más temprano en su cuenta en X: “No me extraña ni me preocupa. Todos los gobiernos neoliberales, incluido el actual, me amenazaron, me persiguieron, me encarcelaron, intentaron matarme. ¡No tengo miedo! ¡No me callarán!”.

Morales gobernó Bolivia entre 2006 y 2019 e impulsó el triunfo electoral de su sucesor Luis Arce, quien fue su ministro de Economía durante más de una década.

Ambos líderes rompieron y hoy se disputan el liderazgo del oficialismo y la nominación presidencial para las elecciones generales de 2025.

Ninguna autoridad judicial se ha pronunciado sobre el futuro de las pesquisas contra Evo Morales luego de la anulación de su aprehensión.