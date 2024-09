Compártelo con tus amigos:

La tarde de ayer se realizó el homenaje a la vida de Mateo Lapo Borja , hijo de Karime Borja, exreinade Guayaquil.

El acto íntimo se llevó a cabo en el muelle del Parque Histórico Samborondón con el atardecer de fondo.

Los asistentes vistieron de blanco, el mismo color de las flores que adornaban el altar donde reposaban las cenizas del pequeño que falleció el 17 de septiembre.

Su madre solo tuvo palabras de agradecimiento para su familia, las cuidadoras de Mateo y sus seguidoras quienes siempre le brindaban su apoyo emocional.

Durante ceremonia Karime dedicó varias canciones a su pequeño Mateo.

Aunque a ratos parecía que la tristeza la embargaba, sacaba fuerzas para seguir leyendo unas extenso, pero emotivo escrito sobre el proceso que vivió desde que su pequeño enfermó.

El acto se transmitió en la cuenta de Instagram de Karime Borja y de Mateo.

Ella contó que no hubo velación “porque para mí el cuerpo es materia. Decidimos cremarlo, porque en polvo vinimos y en polvo nos vamos. Yo quería celebrar la vida de un maestro, no con un velorio lleno de llanto. Esta recepción es una conmemoración para quien fue mi niño de luz. Ya no hay dolor, no hay más máquinas, mi amor”, expresó.

Más de 5.000 espectadores se conectaron a la transmisión en vivo.

Mateo estuvo postrado en una cama en estado de coma por casi tres años.