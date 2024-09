Compártelo con tus amigos:

El Papa Francisco pidió que los ricos “paguen más impuestos” para poder distribuirlos “entre los pobres y la clase media”.

Lo hizo durante una reunión en la que participaron representantes de los movimientos populares organizada por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral en el Vaticano.

Bajo el lema ‘Plantando bandera frente a la deshumanización’, y con el objetivo de reflexionar sobre el camino recorrido desde el encuentro de 2014, el Papa dijo que “debe haber más impuestos a los millonarios”.

“Si ese porcentaje tan pequeño de billonarios que acapara la mayor parte de la riqueza del planeta se animara a compartirla, pero no como limosna, sino a compartirla fraternalmente, si se animan a compartirla, qué bueno sería para eso mismo. Y q ue justo sería para todos “, añadió.

En su intervención, Francisco también rechazó frontalmente el sistema económico actual .

“Mientras no se resuelvan los problemas de los pobres, no se resolverán los problemas del mundo”. Al respecto, Francisco aseguró que los pobres no pueden esperar.

Francisco expresó que se trataría de un acto de fraternidad de quienes amasan grandes fortunas hacia los trabajadores “humildes” en el mundo.

En el evento estuvieron presentes dirigentes de movimientos populares al rededor del mundo. Entre ellos Juan Grabois, de Argentina; Xaro Castelló, de España; así como Joao Pedro Stedile, de Brasil.