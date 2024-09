Compártelo con tus amigos:

El cantante mexicano Pepe Aguilar ofreció una entrevista, donde aseguró que “le tocó pagar” la boda de su hija Ángela.

Los también cantantes mexicanos Christian Nodal y Ángela Aguilar contrajeron matrimonio en julio de este año.

A semanas de la ceremonia han salido a la luz detalles de la lujosa ceremonia y recepción de Nodal y Aguilar.

Pepe Aguilar, padre de ella, ofreció una entrevista a ‘Los 40 Colombia’ donde reveló que él pagó los gastos del matrimonio.

El tema salió a relucir cuando una conductora cuestionó al cantante sobre la fiesta: “¿Su mercé pagó el matrimonio? se supone que el papá de la novia es quien paga la boda”.

A lo que Pepe Aguilar respondió: “Es que no te queda de otra, yo no quería. Pues sí, me chingué.

¿Y qué crees? Mi yerno no me dijo: ‘Oiga, suegro, no quiere que le ayude en algo’, ni madres”, enfatizó Pepe Aguilar.

Esta respuesta generó reacciones entre los conductores del programa que dijeron que Nodal era tacaño, pero Aguilar defendió a su yerno: “No es tacaño”.

Pepe Aguilar no se guardó nada

Pepe Aguilar no dio detalles del monto que gastó en la boda y expresó: “No me recuerdes esas cosas porque te voy a pedir tequila”.

La boda discreta contó con la presencia de la familia Aguilar y de estrellas musicales como el puertorriqueño Marc Anthony junto a su esposa, la modelo Nadia Ferreira.

La noticia del matrimonio Nodal-Aguilar sorprendió a sus seguidores debido a que hace un mes él había confirmado su relación amorosa.

Pepe Aguilar por su parte dejó boquiabiertos a más de uno tras las declaraciones sobre la boda de su hija.

La boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar se volvió tendencia en redes sociales. Además, los propios novios compartieron fotos de la que se convertiría en una fecha especial para ambos: 24/7/2024.