La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, mencionó que con la contratación de jóvenes estos se alejan de las bandas criminales.

Destacó así que en diez meses del gobierno Daniel Noboa se han contratado más de 200 mil jóvenes en todo el país.

Resaltó los acuerdos que ha llegado el Gobierno con empresas privadas para incrementar puestos de trabajo.

“Nunca antes el Ecuador había tenido una ley específica para la contratación de jóvenes. En la estrategia implementada por el presidente Daniel Noboa Azín , en esta ley de la empleabilidad de los jóvenes, se incorporaron incentivos tributarios. Por cada contratación de jóvenes, comprendidos entre los 18 y 29 años de edad, las empresas gozarán de incentivos tributarios en el 2025(…) El registro de contratos de nuestros jóvenes, desde la vigencia de la Ley (diciembre del 2023) a septiembre del 2024, es de 211.905. La primera provincia con mayor número de contrataciones es Guayas, seguida por Pichincha, Azuay y Manabí”, dijo.

Detalló que de esta cifra, en Manabí se han otorgado 12.004 puestos de trabajo que se encuentran debidamente identificados por empresas.

Cifras no coinciden

En meses pasados estas cifras fueron cuestionadas , pues páginas como las del Seguro Social y del INEC mostraban otra realidad. Ante esto, Ivonne Núñez explicó lo siguiente:

“El INEC cuando señala, por ejemplo, que se han perdido 50 mil puestos de trabajo no establece dónde se han perdido los puestos de trabajo, nunca queda establecido y tampoco señala los muestreos. Si yo les digo que en el Ministerio de Trabajo se encuentra registrada tantas cifras de contratos, el Ministerio le puede decir cuáles son las empresas, los cantones y la provincia. Sin embargo, el INEC no me presenta a mí, ante el Ministerio de Trabajo, cuál es el muestreo base para decir que se han perdido puestos de trabajo.

Al ser cuestionada sobre si el Gobierno planifica crear una reforma laboral para fomentar más las contrataciones, dijo:

“Las plazas de trabajo no se crean ni por Decreto Ejecutivo ni por norma laboral, se crean de acuerdo al desarrollo de la economía, es la economía y el comportamiento de la sociedad la que nos va a generar puestos de trabajo. ¿Por qué generamos plazas de trabajo en el caso de los jóvenes? Porque las empresas vieron ante la crisis económica que era mejor contratar a jóvenes porque tienen incentivos tributarios.

Ministra denunció al expresidente Correa

Ivonne Núñez presentó un denuncia en contra del expresidente Rafael Correa por traición a la patria. Ella mencionó cómo avanza este proceso judicial.

“Yo comparecí en la primera fase que fue el reconocimiento de firmas y hace dos semanas comparecí rindiendo mi versión libre y voluntaria. Ahora el señor fiscal deberá seguir con las pericias pertinentes y también tomarle la versión libre y voluntaria a quién en su momento fue sujeto denunciado. Hoy Rafael Correa Delgado es sujeto investigado en uno de los delitos de mayor relevancia en el mundo entero, que es traición a la patria”, manifestó.

