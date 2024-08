Compártelo con tus amigos:

París ofreció una reivindicativa bienvenida a los deportistas paralímpicos que competen desde este jueves hasta el 8 de septiembre en la capital francesa.

En la Ceremonia de Inauguración de los Juegos Paralímpicos se apeló a la concordia, la aceptación y la inclusión.

Ecuador participa con 14 deportistas. Es una delegación récord, con Kiara Rodríguez al mando del pabellón nacional junto a Jimmy Caicedo, serios candidatos a ganar medalla.

La judoca vallisoletana con discapacidad visual y el jugador de tenis de mesa sevillano fueron los encargados de encabezar a la delegación de España.

4.400 deportistas de 168 delegaciones desfilaron desde los Campos Elíseos, considerada “la avenida más hermosa del mundo.

Todos ellos desfilaron por la imponente Avenida de los Campos Elíseos hacia la Plaza de la Concordia.

El desfile tenía como punto final la Plaza de la Concordia, un nombre sobre el que giró el eje de esta apertura del evento.

Los creadores quisieron reivindicar la paradoja existente entre una sociedad que pretende ser inclusiva, pero sigue llena de prejuicios hacia las personas con discapacidad .

Juegos Paralímpicos de la discordia a la concordia

Una invitación a una reflexión sobre el camino a seguir y que tuvo como principales protagonistas a dos grupos que pasan de la discordia a la concordia.

El nombre en castellano de esta simbólica plaza y un recuerdo a lo que pasó en la Revolución Francesa.

Es una nueva y soñadora “Revolución de la Inclusión” como recalcaron Tony Estanguet, presidente de Paris 2024, y de Andrew Parsons, presidente del CPI.

A través de cinco segmentos artísticos y con 140 artistas, 16 con discapacidad, la ceremonia narró la historia de la ‘Sociedad Estricta’, resistente al cambio, y la ‘Banda Creativa’, representación de las personas con discapacidad que suponen el 15 por ciento de la población mundial.

Ellos, la música de Edith Piaf en una versión de su conocido ‘Non, Je ne regrette rien’ (‘No, yo no me arrepiento de nada’), un canto a la resiliencia y al aceptarse uno mismo tal y como es, versionado por ‘Christine and the Queens’, y el exnadador paralímpico francés Théo Curin, encargado, tras bajar de su peculiar taxi forrado de peluches de ‘Phryges’, la mascota de Paris 2024, de dar la bienvenida a París y el inicio de la fiesta bajo la atenta mirada del Obelisco de la Plaza de la Concordia.

Tras el largo parón por el desfile de las 168 delegaciones presentes en estos Juegos, todo un récord, y donde las mayores ovaciones, aparte de la anfitriona Francia, encargado de cerrarlo, fueron para el Equipo Paralímpico de Refugiados, que contará con ocho deportistas en seis deportes (atletismo, halterofilia, tenis de mesa, taekwondo, triatlón y esgrima en silla), Palestina y Ucrania, dos países que atraviesan una difícil situación bélica.

Paralímpicos y aceptar una discapacidad

A partir de ahí, prosiguió el viaje de la ceremonia hacia una sociedad inclusiva, con un tramo que narró el complejo proceso de aceptar una discapacidad hacia una nueva confianza hacia el cuerpo, y que fue provocando el paulatino cambio de mentalidad en el grupo de la ‘Sociedad Estricta’.

Tras los discursos y la apertura oficial del evento por parte de Enmanuel Macron, presidente de la República de Francia, se produjo la entrada de la bandera del Movimiento Paralímpica.

La portó el británico John McFall, medallista paralímpico y primer astronauta con discapacidad en unirse a la Agencia Espacial Europea.

París es a partir de este jueves el epicentro del deporte para personas con discapacidad.

Resultados de Ecuador Juegos Paralímpicos

Jimmy Caicedo y Darwin Castro consiguieron diplomas este viernes en la prueba de atletismo de los 5 mil metros planos categoría T11.

Caicedo y Castro, con discapacidad visual, terminaron quinto y séptimo, respectivamente.

Estefany López en lanzamiento de bala F41 fue novena; y Diana Gonzabay disputó la prueba paratiro con arco quedando eliminada de octavos de final.