Compártelo con tus amigos:

A través de una cadena radial en la que participaron las ministras de Producción, Sonsoles García, y de Energía, Inés Manzano, se abordó la crisis energética que atraviesa el país.

La secretaria general de Comunicación, Irene Vélez, quien también participó en el enlace, señaló que “no se está revisando ni se tiene previsto revisar la tarifas eléctricas”.

Indicó que lo único que está en revisión son las tarifas del sector minero.

Sobre el tema, la ministra Manzano aclaró:

“No se ha cambiado, no se piensa cambiar, no se piensa tocar, así que no sé de dónde sale ese mal mensaje, lo único que hemos dicho que en el caso de las mineras se va a cambiar la tarifa porque ellos tenían una tarifa preferencial y lo que queremos es que los subsidios se relocalicen mejor”.

Mencionó que se dividió la tarifa para las mineras en dos grupos: AB2A y Ab2B.

Este último abarca a las empresas que generan más de 10 megavatios.

A estas se les indicó que deben tener su propia generación de energía .

Un día antes, el Presidente Daniel Noboa calificó al subsidio de electricidad a las mineras como “incongruente e injusto”. Por ello anunció su eliminación.

“Los subsidios deben ir a quien más los necesita”, publicó en su cuenta de X el primer mandatario.