El tradicional Bar 6 de Diciembre, de Portoviejo , está próximo a cumplir 70 años y busca una distinción internacional para celebrarlo

Raúl Palma, propietario, dijo que alista la postulación para ser reconocidos como uno de los 50 mejores bares del mundo (The World’s 50 Best Bars). Ese listado lo realiza la revista Drinks International desde 2009.

“Hay varias categorías dentro de este ranking, como bares innovadores, bares tradicionales, bares con recetas autóctonas, bares especializados en coctelería, entre otros. Nosotros vamos a postularnos como bar tradicional”, explica el dueño del Bar 6 de Diciembre.

Añade que para obtener la distinción deben cumplir cuatro requisitos: servicio, recetas propias, lugares “instagrameables” y el reconocimiento de los gobiernos locales. “Para poder postular, el bar debe tener una trascendencia de años y que alguna institución lo reconozca. Por eso estamos trabajando en conjunto con el Municipio de Portoviejo para que la postulación tenga mayor fuerza”, precisa Palma.

Ser parte del ranking The World’s 50 Best Bars no es nada sencillo. El proceso para aparecer en el listado de 2025, que es lo que buscan en el Bar 6 de Diciembre, inicia en noviembre de este año con las postulaciones.

Ya en enero próximo, los jueces de la revista Drinks International visitarán a los bares precalificados y a fines del siguiente año darán su veredicto final.

Es el bar más antiguo de Portoviejo

El próximo 6 de diciembre, este bar ícono de Portoviejo cumplirá 70 años.

Según indica su propietario, actualmente el GAD Municipal ya los reconoció como la patente más antigua del cantón, mientras que buscan que la Asamblea Nacional y el Ministerio de Turismo les dé la certificación como el bar más antiguo de Ecuador.

Palma refiere que el bar fue fundado por sus abuelos, Diocles Palma y María Mercedes Soza, dándose a conocer por la venta de los tradicionales corviches, ceviches y cervezas.

En 2023, añade, la infraestructura del bar y su concepto se renovaron. “La tradición continúa; estamos viviendo un proceso de recuperación gastronómica y tradicional”, señala.