La artista y actriz mexicana Laura León dejó a muchos de sus seguidores con la “boca abierta” al cancelar su matrimonio.

Aquello ocurrió a tan solo cinco meses después de anunciar que estaba comprometida y muy enamorada.

Esta noticia ha generado revuelo en la prensa internacional, especialmente por el motivo que llevó a Laura León a tomar esa decisión.

La cantante, de 71 años, compartió que hace poco descubrió un oscuro secreto sobre su exprometido italiano y su familia.

Luego de meditarlo, Laura León tomó esta difícil decisión que, asegura, sería definitiva, pero sin tomar caminos separados porque la relación continúa.

La intérprete de Dos Mujeres, Un Camino descubrió que a su novio le gusta vestirse como mujer.

Sin embargo, ha visto tomarlo como una situación graciosa , agregando que sería capaz de prestarle su ropa cuando él desee lucirla.

Laura León está muy enamorada

“Fíjate que los planes de boda ya no van a ser, pero ya me quedé con el anillo, me arrepentí muy a tiempo”, aseguró Laura León.

“La Tesorito” detalló que este comportamiento no es nuevo, debido a que cuando el misterioso galán era tan solo un niño sus padres lo vestían con prendas femeninas.

“Nunca habíamos hablado de esto, pero sus papás querían una hija y la mamá del niño lo vestía de mujer”, indicó relajada la cantante.

Finalmente Laura León mostró que apoya incondicionalmente a su pareja y, a pesar de que no caminarán juntos al altar, no se van a separar.

“Sigo feliz con él, lo amo profundamente. Seguiremos juntos, pero matrimonio no habrá”, dijo Laura León.