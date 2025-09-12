La manabita Virginia Limongi es la nueva presentadora de MasterChef Celebrity Ecuador 2025

Teleamazonas anunció que la manabita Virginia Limongi será la presentadora de la tercera temporada de MasterChef Celebrity Ecuador, reemplazando a Érika Vélez. La confirmación se realizó este viernes a través de las redes sociales del canal, generando expectativa entre los seguidores del popular reality de cocina La edición de la nueva entrega de este programa de cocina se transmitirá en 2025.

Virginia Limongi, reconocida modelo y presentadora ecuatoriana, asume el rol de conductora en uno de los programas más vistos del país. Nacida en Portoviejo, Manabí, Limongi se dio a conocer al ganar el título de Miss Ecuador 2018 y representar al país en Miss Universo, celebrado en Bangkok, Tailandia. Con 31 años, su trayectoria en televisión incluye su participación como presentadora del matinal En Contacto de Ecuavisa desde el año 2022.

Manabita Virgina Limongi fue Miss Ecuador en 2018

Además, ha consolidado una sólida presencia en redes sociales, donde es conocida como “La Amix” por sus cientos de miles de seguidores. MasterChef Celebrity Ecuador forma parte de la exitosa franquicia internacional MasterChef, que en Ecuador ha emitido cuatro temporadas regulares entre 2019 y 2023. También se emitieron ediciones de celebridades en 2023 y 2024, con Nikki Mackliff y Shany Nadan como ganadoras, respectivamente.

La tercera temporada promete mantener el formato que combina competencia culinaria, entretenimiento y la participación de figuras destacadas del ámbito ecuatoriano. El anuncio de Virginia Limongi como presentadora ha generado revuelo en redes sociales. Allí los fanáticos del programa han expresado su entusiasmo por esta nueva etapa.

Es una de las figuras más versátiles de los medios ecuatorianos

Teleamazonas no ha revelado detalles sobre los participantes ni la fecha exacta de estreno, pero se espera que la producción mantenga el alto nivel de audiencia de temporadas anteriores. Virginia Limongi, con su experiencia en certámenes de belleza y su creciente carrera en televisión, aporta frescura al programa. Su transición de Ecuavisa a Teleamazonas la consolida como una de las figuras más versátiles de los medios ecuatorianos.

El reality MasterChef Celebrity Ecuador se ha convertido en un referente del entretenimiento televisivo en el país. Ha logrado atraer a audiencias de todas las edades con su combinación de talento, drama y creatividad culinaria. La incorporación de Limongi busca reforzar el atractivo del programa, que continuará siendo un espacio para que celebridades demuestran sus habilidades en la cocina bajo la presión de los jueces y el público.

Teleamazonas invita a los espectadores a seguir las actualizaciones sobre la nueva temporada a través de sus plataformas digitales, mientras el país espera el regreso de uno de los realities más queridos de la televisión ecuatoriana.