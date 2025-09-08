COMUNIDAD POR USD 1
Espectáculos
Farándula

Virginia Limongi aclara rumores sobre su expareja: “Ese tema está cerrado para mí”

Virginia Limongi habla sobre su separación y los efectos en su hija, afirmando que para ella, el tema se ha cerrado.
Virginia Limongi aclara rumores sobre su expareja: "Ese tema está cerrado para mí"
La modelo y presentadora hace poco viajó a China por labores.
Virginia Limongi aclara rumores sobre su expareja: “Ese tema está cerrado para mí”
La modelo y presentadora hace poco viajó a China por labores.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Nació en Portoviejo en 1998. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo por la...

[email protected]

La presentadora y modelo Virginia Limongi rompió el silencio sobre los constantes comentarios que circulan en torno a su relación con su expareja. En una transmisión en vivo, fue clara y contundente: “Para mí ese tema se murió”, dejando en evidencia que no existe posibilidad de reconciliación y que, por ahora, toda su energía está centrada en su familia.

La voz de una madre

Durante su intervención, Limongi compartió que la separación ha sido especialmente difícil para su hija, quien aún sueña con la reunificación familiar. “Mi hija obviamente está lastimada. Durante un tiempo pensó que regresaríamos, porque es lo que más desea. Para ella, su padre siempre será su príncipe, y eso es algo que yo respeto”, señaló.

Consciente de la ilusión infantil por la estabilidad y la unión de los padres, Virginia enfatizó que, aunque entiende y respeta los sentimientos de su hija, su decisión es definitiva y no contempla volver con su expareja. “Este tema está cerrado para mí. No estoy buscando drama. Mi hija sacó el tema, y yo dejé claro que no voy a regresar”, reiteró.

Tuvo un impedimento para viajar con su hija

Limongi también reveló un episodio reciente que marcó sus planes profesionales. Contó que tenía previsto viajar a Panamá junto a su hija para cumplir con un trabajo con la empresa DreamWorks. Sin embargo, no pudo hacerlo porque el padre de la niña no autorizó el permiso de salida del país. El padre no nos dio el permiso de salida de la niña, tuve que cancelar el trabajo con DreamWorks”, relató, lamentando la situación.

Virginia hace un llamado al respeto

Además de aclarar su postura, Limongi pidió respeto y comprensión frente a la situación. “Quizás quienes son madres me entiendan. No sé por qué algunos insisten en crear drama. A veces me duele porque parece que quieren hacerme quedar mal sin razón”, expresó con un tono reflexivo.

La ex Miss Ecuador recordó que, pese a las opiniones externas y la polémica que genera su vida sentimental, su prioridad es el bienestar de su hija, a quien procura darle estabilidad emocional en medio de los cambios.

Virginia Limongi dejó claro que no desea alimentar especulaciones ni polémicas alrededor de su vida privada. Su mensaje busca cerrar un capítulo que, según afirmó, ya no tiene cabida en su presente. Ahora, su atención está puesta en la crianza de su hija y en los proyectos personales y profesionales que tiene por delante.

