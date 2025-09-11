‘La Flaca’ Guerrero descubrió “la ausencia” de seres queridos durante su lucha contra el cáncer

La presentadora y deportista ecuatoriana María Teresa Guerrero, conocida como ‘La Flaca’, compartió una reflexión en su cuenta de Instagram sobre su lucha contra el cáncer de ovarios, diagnosticado en mayo de 2025.

En un conmovedor post, la también actriz expresó el contraste entre el apoyo recibido y la ausencia de personas cercanas.

‘La Flaca’ enfrenta su lucha más difícil

María Teresa Guerrero, de 47 años, publicó el mensaje este jueves 11 de septiembre. En el texto, detalló: “Esta mañana pensaba mientras me tomaba mi café en la prueba que Dios me ha dado con el cáncer. Ha sido una de las cosas más duras de mi vida, llena de miedo, de tristeza y de preguntas”.

Añadió que “en medio del dolor descubrí algo que nunca imaginé: el amor incondicional de personas que no esperaba, la compañía de quienes se convirtieron en familia y la ausencia de otros que pensé estarían y no estuvieron”.

La querida presentadora precisó que “en ese contraste, entre lo que se fue y lo que llegó, encontré un tesoro: un profundo agradecimiento por la vida”.

‘La Flaca’ no dio detalles sobre las personas que se ausentaron en este proceso. Mientras que en varias ocasiones ha agradecido el apoyo que recibe de su novio, Graham Kersey, y de otras amigas, como la periodista ecuatoriana Hellen Quiñónez.

Sigue en su lucha

Esta publicación se enmarca en una serie de actualizaciones que Guerrero ha compartido desde su diagnóstico en mayo de 2025, cuando reveló tumores en los ovarios tras someterse a una biopsia en Ecuador.

El cáncer de ovarios, considerado un “cáncer silencioso”, le fue detectado en etapa casi 4, requiriendo quimioterapia en el Houston Methodist de Texas.

Guerrero documentó su proceso, incluyendo la pérdida de cabello por quimioterapia en junio, cuando expresó: “A veces yo me miro al espejo y extraño a la mujer que veía antes”.

El pasado 25 de agosto, ‘La Flaca’ Guerrero se sometió a una cirugía exitosa, donde se removió lo restante de su cáncer. “El cáncer no vino a romperme, vino a despertarme”, reflexionó posteriormente.

Ahora, la ecuatoriana se alista para su penúltima quimioterapia, la cual está programada para dentro de dos semanas.

‘La Flaca’ es muy querida en Ecuador

María Teresa, nacida el 9 de febrero de 1978 en Guayaquil, es muy querida en Ecuador pese a que hace varios años dejó la televisión. Antes de su diagnóstico médico, la ‘Flaca’ fue parte del reality MasterChef Celebrity Ecuador, donde re reencontró con el cariño del público.

Su carrera inició a finales de los años 90, destacando en concursos de belleza nacionales e internacionales. Ingresó a la televisión con la serie Sin límites de Ecuavisa, y luego se convirtió en la primera presentadora deportiva del país en Sótano Deportivo, junto a Marcos Hidalgo y Carlos Luis Morales. También condujo el segmento Gente en Televistazo y el programa En Contacto hasta 2014.

En cine, protagonizó Retazos de vida (2008) y Sólo es una más (2016), ambas dirigidas por Viviana Cordero. Desde 2001, se enfocó en el triatlón, participando en 23 Ironman 70.3 y clasificando a cuatro mundiales (Austria 2015, Australia 2016, Chattanooga 2017, Sudáfrica 2018).