Gisella Bayona sufrió acoso laboral: “Mi jefe tenía una foto de mis piernas como fondo de pantalla”

La comunicadora y presentadora ecuatoriana Gisella Bayona reveló un incidente de acoso laboral ocurrido durante su paso por un medio de comunicación local.

El hecho involucró a un superior jerárquico que utilizó una fotografía de las piernas de la periodista como fondo de pantalla de su computadora.

La confesión se produjo en su pódcast “Se Dice Qué”, donde comparte con el periodista José Luis Cañizares.

Gisella Bayona y su mala experiencia

En su pódcast, Gisella Bayona relató que el incidente ocurrió cuando ocupaba un puesto directivo en un medio de comunicación, rodeada de hombres mayores en una reunión editorial.

Según dijo, uno de los presentes, al que solo identificó como su jefe, le mostró la pantalla de su computadora con la imagen de sus piernas, comentando: “Mira, Gigi, tengo tus piernas“.

La periodista, indignada, respondió señalando que la conducta constituía acoso tipificado en el Código Penal ecuatoriano. “Me estás acosando. Eres mi jefe. Yo te puedo demandar”, le indicó.

El superior reaccionó con una risa y la frase “Ya vas, loca”, lo que incrementó la indignación de Bayona. En ese momento, el gerente de la empresa presenció la situación y ordenó al agresor cerrar la pantalla, ofreciendo apoyo a la periodista.

Cabe mencionar que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador clasifica el acoso sexual como delito en su artículo 179, con penas de hasta tres años de prisión, dependiendo de la gravedad.

Contexto de discriminación en el periodismo

La conversación en el podcast amplía el tema a experiencias de discriminación por género y orientación sexual. Cañizares compartió previamente que fue despedido de un medio de comunicación por ser considerado “muy afeminado”, ilustrando cómo el esfuerzo profesional a menudo se ve opacado por prejuicios.

Mientras que Bayona enfatizó que existen jefes que “no valoran tu trabajo por tu esfuerzo”, un patrón documentado en informes sobre igualdad de género en medios latinoamericanos.

En Ecuador, el acoso laboral y sexual afecta desproporcionadamente a mujeres en posiciones de poder. Según datos del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, el 70% de las mujeres en el sector privado reportan haber experimentado algún tipo de hostigamiento.

Casos similares en el periodismo ecuatoriano han sido reportados en los últimos años, impulsando campañas de sensibilización.

La carrera destacada de Gisella Bayona

Bayona, nacida en Quito el 11 de enero de 1973, es una figura consolidada en el periodismo televisivo de Ecuador. Inició su carrera en 1991 como conductora en TC Televisión y participó en el certamen Miss Ecuador 1994, donde obtuvo el tercer lugar como finalista.

Posteriormente, trabajó en Ecuavisa y Teleamazonas, y actualmente labora en TC Televisión en el programa “El Noticiero”. Su trayectoria incluye roles de dirección en medios, donde se posicionó como una de las pocas mujeres en cargos ejecutivos.