COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Educación

¿Quieres ser docente de Bachillerato? Estas son las 815 vacantes disponibles en Ecuador

El Gobierno Nacional lanzó convocatoria oficial para cubrir 815 vacantes docentes en Bachillerato General, mediante concurso de méritos y oposición que inicia este 30 de septiembre.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
¿Quieres ser docente de Bachillerato? Estas son las 815 vacantes disponibles en Ecuador
El sistema informático permitirá a los aspirantes conocer las partidas disponibles por provincia y especialidad.
¿Quieres ser docente de Bachillerato? Estas son las 815 vacantes disponibles en Ecuador
El sistema informático permitirá a los aspirantes conocer las partidas disponibles por provincia y especialidad.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Nació en Santo Domingo en 1988. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica del... Ver más

[email protected]

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, convocó este 30 de septiembre de 2025 a un concurso de méritos y oposición para cubrir 815 vacantes docentes de Bachillerato General en todo el territorio ecuatoriano, con el fin de fortalecer la calidad educativa y garantizar la cobertura en diversas especialidades.

Convocatoria nacional de docentes

El concurso está dirigido a profesionales que ya cuenten con la condición de candidatos aptos vigente en las áreas convocadas. El registro se realizará únicamente en línea, a través de la plataforma oficial habilitada por el Ministerio de Educación, garantizando un proceso transparente y seguro.

Las especialidades disponibles corresponden al nivel de Bachillerato General e incluyen: Matemática, Historia, Lengua y Literatura, Química, Filosofía, Emprendimiento y Gestión, Educación para la Ciudadanía, Biología y Física. Cada área responde a las necesidades de cobertura académica detectadas en planteles fiscales del país.

La postulación será gratuita y no requiere de intermediarios. La cartera de Estado recordó que los trámites vinculados al concurso docente se realizan de forma directa, sin necesidad de realizar ningún pago.

Distribución y cobertura nacional

El proceso prevé la asignación de las 815 partidas docentes en planteles distribuidos en todas las provincias del Ecuador. Según el Ministerio, este mecanismo asegura que los estudiantes de Bachillerato General cuenten con profesionales altamente capacitados y especializados en cada área de conocimiento.

El sistema informático permitirá a los aspirantes conocer las partidas disponibles por provincia y especialidad. Con ello se busca equilibrar la oferta educativa y atender las demandas de los planteles con mayor déficit de personal docente.

El proceso será vigilado para garantizar la meritocracia. El Ministerio informó que los postulantes deberán cumplir con los requisitos establecidos en la normativa vigente, que incluye títulos de tercer nivel en las áreas convocadas y registro en la plataforma oficial.

Revalorización docente y compromiso educativo

La convocatoria se enmarca en la política de revalorización docente, impulsada por el Gobierno Nacional, que busca reconocer el mérito, la formación y el compromiso de los educadores. El objetivo es asegurar que los jóvenes del Bachillerato General reciban formación de calidad y que los docentes tengan oportunidades de desarrollo profesional.

El Ministerio destacó que este concurso forma parte de un proceso continuo de fortalecimiento del sistema educativo. En los últimos años, se han impulsado programas orientados a mejorar la infraestructura, actualizar los contenidos curriculares y garantizar la equidad en el acceso a educación pública.

Con este concurso de méritos y oposición, el Estado reafirma su compromiso con la transparencia, la meritocracia y la excelencia educativa, pilares que respaldan el desarrollo de un sistema educativo sólido y confiable.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Tragedia en Brasil: murió el director del documental del Chapecoense en un accidente aéreo

Manta une fuerzas contra la trata: Convenio con Our Rescue marca un nuevo capítulo en la prevención

Daniel Noboa: “La gente al final del día apoya a un presidente que como nunca antes no retrocede, camina hacia adelante y no cede ante las mafias”

Policía desmantela centro de acopio de drogas en el norte de Guayaquil

Miguel Santana, “El Compadre Candelario”, comparte un mensaje de fuerza y fe tras la amputación de su pierna izquierda

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Tragedia en Brasil: murió el director del documental del Chapecoense en un accidente aéreo

Manta une fuerzas contra la trata: Convenio con Our Rescue marca un nuevo capítulo en la prevención

Daniel Noboa: “La gente al final del día apoya a un presidente que como nunca antes no retrocede, camina hacia adelante y no cede ante las mafias”

Policía desmantela centro de acopio de drogas en el norte de Guayaquil

Miguel Santana, “El Compadre Candelario”, comparte un mensaje de fuerza y fe tras la amputación de su pierna izquierda

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Tragedia en Brasil: murió el director del documental del Chapecoense en un accidente aéreo

Manta une fuerzas contra la trata: Convenio con Our Rescue marca un nuevo capítulo en la prevención

Daniel Noboa: “La gente al final del día apoya a un presidente que como nunca antes no retrocede, camina hacia adelante y no cede ante las mafias”

Policía desmantela centro de acopio de drogas en el norte de Guayaquil

Miguel Santana, “El Compadre Candelario”, comparte un mensaje de fuerza y fe tras la amputación de su pierna izquierda

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO