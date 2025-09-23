Ministerio de Educación anuncia clases no presenciales en 11 localidades del país por el paro nacional.

El Gobierno de Ecuador anunció clases no presenciales en 11 localidades debido a las manifestaciones del paro nacional convocado por la Conaie. El Ministerio de Educación activó el Plan de Continuidad Educativa en seis distritos para salvaguardar la seguridad estudiantil y evitar riesgos durante los enfrentamientos.

La medida rige desde el lunes 22 de septiembre de 2025 y busca proteger a estudiantes, docentes y familias, garantizando la continuidad académica en medio de la crisis social causada por el paro nacional.

Distritos con clases no presenciales

El Ministerio de Educación detalló que los distritos con modalidad no presencial son: Ibarra – Pimampiro – Urcuquí, Otavalo – Antonio Ante, Cotacachi, Orellana – Loreto, Cayambe – Pedro Moncayo y Latacunga. La disposición responde a la compleja situación generada por las protestas indígenas en el contexto del paro nacional.

Las autoridades informaron que seguirán evaluando el contexto en cada localidad. Además, recordaron que cualquier cambio educativo se comunicará de manera oportuna a la comunidad.

Objetivo de la medida

La acción preventiva pretende garantizar la seguridad educativa y el bienestar social. El Plan de Continuidad Educativa permite que estudiantes avancen en su proceso de aprendizaje sin arriesgar su integridad durante el paro nacional.

El Gobierno de Ecuador enfatizó que seguirá monitoreando la situación para tomar decisiones rápidas y efectivas, con base en los reportes de cada distrito.

Paralización violenta en Imbabura genera caos en vías y enfrentamientos con la Policía

La provincia de Imbabura registró una jornada de paralización violenta por el paro nacional que se extendió durante el día del lunes 22 hasta la madrugada de este martes 23 de septiembre del 2025. La situación alteró la normalidad de ciudades como Ibarra, Natabuela, Zuleta y Otavalo, afectando a cientos de ciudadanos y el transporte local.

El enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional escaló la violencia, provocando la quema de vehículos en la estación de Policía de Otavalo. Según reportes, se incendiaron tres vehículos, generando alarma entre los habitantes de la zona.

Detenciones y seguridad

El ministro del Interior, John Reimberg, sostuvo en declaraciones a los medios de comunicación que tras operativos se capturó a personas que no pertenecían al movimiento indígena. Estos operativos se llevaron a cabo debido al paro nacional, buscando controlar la violencia y garantizar la seguridad en la provincia, evitando que la situación se desbordara.

Reimberg sostuvo que los detenidos pertenecerían al grupo terrorista del Tren de Aragua, con base en Venezuela. La vinculación de este grupo con los disturbios genera preocupación en las autoridades locales y nacionales sobre posibles hechos de mayor gravedad.

Cierre de vías y restricciones

A las 06:00 de este martes 23 de septiembre del 2025, la vía Panamericana Norte E35, en la provincia de Imbabura, permanecía cerrada en sectores como Ibarra, Natabuela, Zuleta y Otavalo. Las vías alternas también se mantenían bloqueadas, afectando la movilidad de vehículos particulares y transporte de carga.

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos tomar precauciones, seguir las instrucciones de la Policía y evitar las zonas afectadas. Además, anunciaron que se implementarán controles para restaurar el tránsito y la seguridad en toda la provincia de Imbabura mientras dure el paro nacional.