Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Educación

¿Se suspenden las clases en Ecuador por protestas? Ministerio de Educación responde

Hasta el momento no se han registrado alteraciones en el sistema educativo en provincias como Esmeraldas, Manabí, Santa Elena y Los Ríos. Estudiantes y docentes desarrollan actividades pedagógicas con tranquilidad.
Autoridades educativas pidieron calma y mantenerse atentos a los canales oficiales para cualquier actualización sobre las clases en Ecuador.
Foto: API.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Elías Sánchez

Redacción ED.

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura confirmó que las clases en Ecuador se desarrollan con total normalidad este lunes 22 de septiembre en instituciones educativas del país. La única jurisdicción donde se suspendieron actividades escolares es Cotopaxi.

“En caso de cualquier eventualidad, activaremos de inmediato nuestros planes de contingencia. Esto nos permitirá garantizar la continuidad del servicio educativo a través de la modalidad no presencial”, indicó la cartera de Estado en un comunicado.

Suspensión de clases en Cotopaxi

La Dirección Distrital de Educación de Cotopaxi dispuso la noche del 21 de septiembre de 2025 la suspensión de todas las actividades presenciales en las instituciones educativas de la provincia. La medida se aplicó debido al inicio de las jornadas de movilización convocadas a nivel nacional por parte de organizaciones sociales como la Conaie.

La disposición se anunció ayer en medio de los anuncios de protestas sociales, lo que generó preocupación en estudiantes y padres de familia de la Sierra central. Autoridades educativas insistieron en mantener la calma y seguir la información oficial.

Jornada escolar en Guayaquil

En Guayaquil, la jornada escolar comenzó sin novedades este lunes. Desde la madrugada, los expresos escolares salieron a recoger a los estudiantes para trasladarlos a sus planteles educativos.

Asimismo, durante la mañana, varios buses escolares circularon de manera habitual en distintas zonas de la urbe. Padres de familia confirmaron que sus hijos ingresaron sin contratiempos a las aulas en este inicio de semana.

Clases en Ecuador: se desarrollan con normalidad en otras provincias

Las provincias de la Costa mantienen las actividades escolares normales, sin mayores reportes relacionados con protestas. La normalidad en clases ha sido destacada por las autoridades, quienes garantizan el desarrollo del cronograma académico.

Hasta el momento no se han registrado alteraciones en el sistema educativo en ciudades como Esmeraldas, Manabí, Santa Elena y Los Ríos. Estudiantes y docentes desarrollan actividades pedagógicas con tranquilidad.

