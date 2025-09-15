Emelec podría ser impedido de jugar en su estadio tras disturbios en el Clásico del Astillero

El Club Sport Emelec podría recibir severas sanciones disciplinarias, incluyendo multas y la prohibición de jugar en el Estadio George Capwell. Esto tras los incidentes protagonizados por su hinchada durante la goleada 0-4 ante Barcelona SC en el Clásico del Astillero, disputado el domingo en Guayaquil. El encuentro, correspondiente a la fecha 28 de la Liga Ecuabet Pro, se interrumpió por más de 20 minutos debido al lanzamiento de objetos.

Durante el juego, también se lanzaron bengalas por parte de aficionados azules, afectando a varias personas, quienes sufrieron problemas respiratorios. El uso de bengalas viola el reglamento de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y expone al club a castigos por alterar el desarrollo del partido. El clásico se jugó en el Capwell, reducto histórico de Emelec, donde Barcelona SC igualó la mayor goleada de un visitante al cuadro azul en su historia.

Emelec perdió dentro y fuera de la cancha

Ese récord previamente lo había establecido Universidad Católica el 16 de febrero de 2025 con un 0-4. Los goles toreros fueron anotados por Octavio Rivero, Joaquín Valiente, Janner Corozo y Bryan Oyola. Con ello Barcelona SC aseguró tres puntos que lo clasificaron al hexagonal final y luchar por el título.

Los disturbios estallaron minutos después del gol de Janner Corozo, cuando hinchas de Emelec, frustrados por la goleada, lanzaron botellas de vidrio a la cancha. Todo esto, cerca del arco custodiado por el arquero de Barcelona, el uruguayo Ignacio de Arruabarrena. El ingreso de pirotecnia y explosivos está expresamente prohibido en los escenarios deportivos de Ecuador, según el Reglamento de Competiciones de la Liga Profesional de Fútbol.

El informe del árbitro Cabrera será crucial

El árbitro central, Robert Cabrera, detuvo el partido conforme al artículo 75 donde se obliga a intervenir a la fuerza policial. Por los altavoces se alertó a la hinchada sobre posibles sanciones si persisten los actos de violencia, pero hicieron caso omiso. El artículo 76 del Reglamento de Competiciones detalla que el juez no inicia ni continúa el juego sin garantías de seguridad. Para ello se permite una pausa inicial de 30 minutos, extensible a 45 si se asegura el orden.

En este caso, la Policía retiró a los aficionados del sector implicado en los hechos violentos y tras poco más de 20 minutos de interrupción se reanudó el cotejo. Estos incidentes no solo costaron tiempo al espectáculo, sino que privaron a Emelec de puntos vitales para clasificar al hexagonal final del torneo. La resolución de sanciones recae en la Carta Disciplinaria de la FEF y el Código Disciplinario 2025.

Podría perder la localía en su estadio

El artículo 137 remite a incidentes como lanzamientos de objetos sin impacto (artículo 88 del Reglamento General), sancionados por el artículo 6. Allí se establecen multas para clubes entre 50 y 10 mil dólares, dictaminadas por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Posibles castigos incluyen la prohibición de público en sectores específicos o la pérdida del Capwell como local por uno o más partidos.

Emelec ya arrastra antecedentes: para este clásico, no pudo contar con hinchada en la general de la avenida Quito (platea baja) por sanciones previas en el estadio. El informe arbitral de Cabrera será determinante para fijar el monto exacto. En el contexto de la Liga Ecuabet, estos eventos resaltan la necesidad de controles estrictos en clásicos del Astillero, donde la rivalidad entre Emelec y Barcelona SC ha generado disturbios recurrentes.