Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Deportes
Fútbol Liga Pro A

El Manta FC, sin Alemán ni Ortiz, buscan puntos vitales en casa

El Manta FC afina detalles para recibir a Aucas este lunes 15 de septiembre.
Christian Alemán, jugador del Manta FC.
El Manta FC completó su sesión de entrenamiento en el Complejo Fishcorp, enfocado en tareas tácticas con y sin balón. Bajo la dirección del cuerpo técnico, encabezado por Javier Carvajal, el plantel busca pulir el esquema para el crucial duelo del lunes ante SD Aucas, en el Estadio Jocay, por la Fecha 28 de la Liga Pro 2025.

La práctica fue intensa, con énfasis en transiciones rápidas y definición en ataque, para contrarrestar la solidez quiteña. Aucas, ubicado en la zona media-alta con 38 puntos, llega como favorito aunque perdió 1-0 la fecha pasada ante Emelec en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda.

Para el Manta FC, que son décimos terceros con 25 puntos, este partido es imperativo: una victoria podría reducir la brecha con los de media tabla y alejar el fantasma del descenso.

El Manta FC tiene varias bajas

Sin embargo, el equipo afronta bajas sensibles. Christian Alemán, el mediocampista ofensivo clave con 6 goles y 6 asistencias esta temporada , está descartado por lesión muscular. Alemán, quien alzó su carrera en Manta tras su paso por Argentina y Polonia , es el cerebro creativo; su ausencia obliga a rotaciones en el once inicial.

Igual de preocupante es la de Richart Ortiz, el volante paraguayo. Este partido marcará el debut en el cargo de entrenador de Javier Carvajal. El estratega asumió el cargo tras la salida de Efrén Mera por pos malos resultados. 

Carvajal manifestó que espera conseguir un triunfo  para ir saliendo de la incómoda posición en la que se encuentran.  El partido ante los “Orientales”, se juega a las 19h00 en el estadio Jocay de Manta.

