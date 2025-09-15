Barcelona SC goleó 0-4 a Emelec en un Clásico del Astillero marcado por incidentes en el Capwell

Barcelona SC goleó 0-4 a Emelec en la edición 237 del Clásico del Astillero, disputada este domingo en el estadio George Capwell. El encuentro, marcó el fin de una racha de tres años sin victorias toreras en ese escenario. Dicho partido estuvo empañado por incidentes entre jugadores, lanzamiento de objetos y enfrentamientos entre hinchas. Al final el encuentro estuvo a punto de ser suspendido.

Los goles de Octavio Riveros (4’), Joaquín Valiente (38’) y Janner Corozo (de penal, en el segundo tiempo) sellaron el triunfo amarillo. El partido comenzó con un gol tempranero de Riveros, seguido por el tanto de Valiente, que consolidó la ventaja antes del descanso. En el segundo tiempo, Corozo amplió la diferencia desde el punto penal y Bryan Oyola también marcó desde los doce pasos.

Clásico del Astillero terminó con tiempo adicional

Tras el tercer gol, se registraron empujones entre jugadores, lo que derivó en las expulsiones de Byron Castillo (Barcelona) y Christian Cueva (Emelec, desde la banca). Además, Xavier Arreaga y Luis León recibieron tarjetas amarillas, al igual que el portero torero Ignacio de Arruabarrena. Castillo y Cueva se perderán los dos últimos partidos de la primera fase por las tarjetas rojas directas.

Desde el minuto 76, el encuentro se detuvo por más de 40 minutos debido al lanzamiento de botellas de vidrio hacia el arco defendido por Barcelona. A su vez, se reportaron enfrentamientos entre hinchas de la Boca del Pozo, lo que incrementó la tensión y retrasó la reanudación del juego. Algunos aficionados de Emelec presentaron síntomas de asfixia por el uso de fuegos artificiales, y las luces del estadio se apagaron, generando más incertidumbre.

En el minuto 111, y tras la reanudación del aprtido, Bryan Oyola marcó el cuarto gol desde el punto penal. El conjunto amarillo con un hombre mennos en cancha logró anotar el cuarto tanto. Este partido marcó también el regreso de Joao Rojas, quien volvió tras varios meses de recuperarse de una fractura.

Emelec no le ha ganado este año a Barcelona SC

Esta victoria consolida a Barcelona SC en el segundo lugar de la tabla con 50 puntos, mientras que Emelec, con 38 puntos, queda en novena posición. Los azules quedaron al borde de la eliminación del sextangular final. Si Universidad Católica empata en la próxima fecha, el ‘Bombillo’ quedará fuera, independientemente de su resultado.

En el historial reciente, Emelec no ha vencido a Barcelona en 2025: cayó 2-0 en el Clásico de ida en el Monumental y 1-0 en la Explosión Azul. En la próxima fecha, Barcelona visitará a Deportivo Cuenca, y Emelec recibirá a El Nacional. El Clásico del Astillero, uno de los enfrentamientos más emblemáticos del fútbol ecuatoriano, dejó nuevamente una huella de pasión y rivalidad, pero también de incidentes que opacaron el espectáculo deportivo.

El Clásico del Astillero es el duelo más importante del fútbol ecuatoriano, enfrentando a los dos clubes más populares de Guayaquil. La última victoria de Barcelona en el Capwell fue el 19 de septiembre de 2022 (1-3), lo que refleja la dificultad de los toreros para imponerse en ese estadio. Este resultado refuerza la supremacía reciente de Barcelona en el clásico y complica las aspiraciones de Emelec en el torneo.