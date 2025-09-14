Macará aseguró su permanencia en la Serie A para el 2026 tras derrotar a El Nacional

Macará venció 0-2 a El Nacional este domingo en el estadio Olímpico Atahualpa, en un encuentro correspondiente a la fecha 28 de la Liga Ecuabet. Los goles de Maximiliano Juambeltz y Federico Paz aseguraron la permanencia de ambos equipos en la Serie A para la próxima temporada. Los dos sumaron 34 puntos cada uno, quedando fuera del hexagonal por el título y del cuadrangular por el descenso.

El partido comenzó con un Macará más incisivo, generando peligro en el área de El Nacional desde los primeros minutos, aunque los disparos iniciales fueron desde larga distancia. El portero David Cabezas destacó con dos atajadas clave, frustrando los intentos de los visitantes. Sin embargo, al minuto 40, Maximiliano Juambeltz abrió el marcador con un cabezazo que se desvió en Anthony Bedoya antes de entrar en la portería.

Macará se queda en la A para la temporada 2026

En el segundo tiempo, Macará mantuvo la presión. Al minuto 49, Juambeltz tuvo una oportunidad clara en un mano a mano con Cabezas, pero su disparo se fue por encima del arco. El Nacional respondió con aproximaciones, incluyendo un intento de Franklin Carabalí, cuyo cabezazo salió desviado. El portero de Macará, Gabriel Cevallos, tuvo varias intervenciones cruciales que evitaron el empate.

En el minuto 69, El Nacional realizó un cambio significativo con el ingreso de Jhon Jairo Cifuente. Él volvía tras dos meses de ausencia por una suspensión relacionada con su condición física. El gol definitivo llegó en los minutos finales, cuando Federico Paz capitalizó un pase filtrado de Leonel Álvarez, sentenciando el 0-2. Este resultado aseguró la permanencia de ambos equipos en la máxima categoría del fútbol ecuatoriano.

Los próximos partidos en Ambato y Guayaquil

La Liga Ecuabet 2025 ha sido altamente competitiva, con equipos luchando por el título, la clasificación a torneos internacionales y la permanencia en la Serie A. Macará mostró solidez defensiva y efectividad en ataque, mientras que El Nacional, pese a la derrota, evidenció mejorías en su juego tras el retorno de Cifuente.

En la jornada 29, Macará recibirá a Libertad en el estadio Bellavista de Ambato, mientras que El Nacional visitará a Emelec en el estadio George Capwell. Ambos encuentros serán clave para definir las posiciones finales en la tabla acumulada de la Liga Ecuabet.