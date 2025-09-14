Orense SC venció a Mushuc Runa y se afianza en zona de clasificación del sextangular final

Orense SC derrotó 3-1 a Mushuc Runa este sábado en el Estadio 9 de Mayo, por la fecha 28 de la Liga Ecuabet 2025. Lo hizo con goles de Bruno Caicedo, Walter Herrera y Ramiro Luna, consolidando así su ascenso al sexto lugar con 45 puntos. Dicho triunfo le permite acercarse al hexagonal final. El encuentro, disputado ante unos 5 mil espectadores, era un duelo clave para ambos equipos en la recta final de la primera fase.

Orense abrió el marcador al minuto 11 con un remate cruzado de Bruno Caicedo, quien aprovechó un tiro libre preparado para sorprender al portero visitante. Mushuc Runa empató al 58 mediante un penal convertido por el delantero ecuatoriano Cristian Penilla, tras una falta de Steven Quiñónez confirmada por el VAR. Los locales retomaron la ventaja al 82 con un cabezazo de Walter Herrera en un córner.

Mushuc Runa sufre nueva derrota ante Orense

Finalmente los locales sellaron la victoria en el 90 con un contragolpe finalizado por Ramiro Luna, elevando su racha invicta en casa a cuatro partidos. Con este resultado, Orense suma 45 puntos (13 victorias, 6 empates y 9 derrotas), superando a Universidad Católica en la tabla y posicionándose a tres unidades del cuarto lugar, último cupo directo al sextangular por el título.

Mushuc Runa, en cambio, profundiza su crisis con solo 23 puntos (5 victorias, 8 empates y 15 derrotas), hundiéndose en el último puesto y a nueve unidades del salvamento, tras siete derrotas consecutivas fuera de casa. La Liga Ecuabet 2025, organizada por LigaPro con 16 equipos en una fase de 30 fechas, clasifica a los ocho primeros al hexagonal y relega a los dos últimos a una tabla de permanencia.

Aucas recibirá a Orense en la fecha 29

Orense, desde julio, ha ganado cinco de sus últimos ocho duelos en Machala, impulsado por el aporte de Caicedo (ocho goles esta temporada). Mushuc Runa, sufre por lesiones en su mediocampo y un promedio de 0,8 goles por partido. En la fecha 29, Orense visitará a Aucas en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, en Quito. Por su parte Mushuc Runa recibirá al puntero Independiente del Valle, en Cuenca.