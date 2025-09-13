Doblete de Spinelli le da la victoria a Independiente en una épica remontada sobre Vinotinto

Independiente del Valle consolidó su liderato en la Liga Ecuabet al remontar un partido complicado y vencer 3-1 a Vinotinto. El encuentro se desarrolló este sábado 13 de septiembre en el estadio Banco Guayaquil. Con un doblete de Claudio Spinelli y un gol de Aarón Rodríguez, los rayados alcanzaron los 61 puntos, ampliando su ventaja en la tabla de posiciones. El encuentro, de la fecha 28 del campeonato ecuatoriano, comenzó cuesta arriba para el líder.

Un error defensivo permitió a Vinotinto adelantarse al minuto 36 con un penal convertido por Rafael Monti. Pese al dominio de Independiente del Valle, el marcador se mantuvo en contra hasta los minutos finales. Al 81’, Claudio Spinelli igualó el encuentro con un gol que levantó a la hinchada local. Tres minutos después, el ecuatoriano Aarón Rodríguez marcó un golazo que dio la ventaja a los negriazules.

Remontada en los últimos minutos ante Vinotinto

Con ese gol se desmoronó la defensa visitante. En el 90’, Spinelli reapareció para firmar su doblete y sellar el 3-1 definitivo. Con esta victoria, Independiente del Valle refuerza su posición como líder indiscutible de la Liga Ecuabet, con 61 puntos. Le sacó 14 unidades de ventaja a Liga de Quito y 15 a Barcelona SC, sus más cercanos perseguidores.

Independiente demuestra un rendimiento sólido en la recta final del torneo, consolidándose como favorito al título. Vinotinto FC, por su parte, no pudo mantener la ventaja inicial. El visitante intentó recomponerse tras el empate, pero la jerarquía ofensiva de Independiente resultó decisiva. En la próxima fecha, Independiente del Valle visitará a Mushuc Runa, mientras que Vinotinto FC recibirá al Manta FC en Quito.

Independiente del Valle y un amplio dominio

El partido de este sábado 13 de septiembre destacó por la intensidad y la respuesta del líder ante la adversidad. La actuación de Spinelli, con su doblete, y el aporte de Rodríguez fueron clave para mantener el invicto de local y el dominio en el campeonato. La Liga Ecuabet, en su recta final, sigue mostrando a Independiente del Valle como un equipo sólido. La próxima jornada será crucial para definir las posiciones en el hexagonal final del torneo.