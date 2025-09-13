COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Deportes
Fútbol Liga Pro A

Doblete de Spinelli le da la victoria a Independiente en una épica remontada sobre Vinotinto

Independiente demuestra un rendimiento sólido en la recta final del torneo, consolidándose como favorito al título.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Independiente del Valle consolidó su liderato en la Liga Ecuabet al remontar un partido complicado y vencer 3-1 a Vinotinto.
Jugadores de IDV celebrando uno de los dos goles que marcó Claudio Spinelli, ne la remontada ante Vinotinto.
Independiente del Valle consolidó su liderato en la Liga Ecuabet al remontar un partido complicado y vencer 3-1 a Vinotinto.
Jugadores de IDV celebrando uno de los dos goles que marcó Claudio Spinelli, ne la remontada ante Vinotinto.

José Moreira

Redacción ED.

Independiente del Valle consolidó su liderato en la Liga Ecuabet al remontar un partido complicado y vencer 3-1 a Vinotinto. El encuentro se desarrolló este sábado 13 de septiembre en el estadio Banco Guayaquil. Con un doblete de Claudio Spinelli y un gol de Aarón Rodríguez, los rayados alcanzaron los 61 puntos, ampliando su ventaja en la tabla de posiciones. El encuentro, de la fecha 28 del campeonato ecuatoriano, comenzó cuesta arriba para el líder.

Un error defensivo permitió a Vinotinto adelantarse al minuto 36 con un penal convertido por Rafael Monti. Pese al dominio de Independiente del Valle, el marcador se mantuvo en contra hasta los minutos finales. Al 81’, Claudio Spinelli igualó el encuentro con un gol que levantó a la hinchada local. Tres minutos después, el ecuatoriano Aarón Rodríguez marcó un golazo que dio la ventaja a los negriazules.

Remontada en los últimos minutos ante Vinotinto

Con ese gol se desmoronó la defensa visitante. En el 90’, Spinelli reapareció para firmar su doblete y sellar el 3-1 definitivo. Con esta victoria, Independiente del Valle refuerza su posición como líder indiscutible de la Liga Ecuabet, con 61 puntos. Le sacó 14 unidades de ventaja a Liga de Quito y 15 a Barcelona SC, sus más cercanos perseguidores.

Independiente demuestra un rendimiento sólido en la recta final del torneo, consolidándose como favorito al título. Vinotinto FC, por su parte, no pudo mantener la ventaja inicial. El visitante intentó recomponerse tras el empate, pero la jerarquía ofensiva de Independiente resultó decisiva. En la próxima fecha, Independiente del Valle visitará a Mushuc Runa, mientras que Vinotinto FC recibirá al Manta FC en Quito.

Independiente del Valle  y un amplio dominio

El partido de este sábado 13 de septiembre destacó por la intensidad y la respuesta del líder ante la adversidad. La actuación de Spinelli, con su doblete, y el aporte de Rodríguez fueron clave para mantener el invicto de local y el dominio en el campeonato. La Liga Ecuabet, en su recta final, sigue mostrando a Independiente del Valle como un equipo sólido. La próxima jornada será crucial para definir las posiciones en el hexagonal final del torneo.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Brigadas de servicios médicos y sociales benefician a más de 5 mil personas en seis ciudades

Capturan a alias “Topo”, lugarteniente de “Fito”, en Tena: Requerido por la justicia de Estados Unidos

Doblete de Spinelli le da la victoria a Independiente en una épica remontada sobre Vinotinto

Moisés Caicedo anotó en el empate del Chelsea ante Brentford en jornada 4 de la Premier League

¿Por qué algunas estrellas “cantan” en medio del vacío espacial?

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Brigadas de servicios médicos y sociales benefician a más de 5 mil personas en seis ciudades

Capturan a alias “Topo”, lugarteniente de “Fito”, en Tena: Requerido por la justicia de Estados Unidos

Doblete de Spinelli le da la victoria a Independiente en una épica remontada sobre Vinotinto

Moisés Caicedo anotó en el empate del Chelsea ante Brentford en jornada 4 de la Premier League

¿Por qué algunas estrellas “cantan” en medio del vacío espacial?

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Brigadas de servicios médicos y sociales benefician a más de 5 mil personas en seis ciudades

Capturan a alias “Topo”, lugarteniente de “Fito”, en Tena: Requerido por la justicia de Estados Unidos

Moisés Caicedo anotó en el empate del Chelsea ante Brentford en jornada 4 de la Premier League

¿Por qué algunas estrellas “cantan” en medio del vacío espacial?

Jóvenes entre 12 y 20 años son el grupo con mayor riesgo de suicidio según datos del hospital Verdi Cevallos balda

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO