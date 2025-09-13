COMUNIDAD POR USD 1
Deportes
Fútbol Liga Pro A

Delfín SC extiende racha negativa sin victorias tras empatar con Universidad Católica

Una sequía de triunfos ha afectado la posición de Delfín SC en la tabla, donde ocupa el puesto doce con 30 puntos.
Delfín SC igualó 1-1 ante Universidad Católica este sábado en el Estadio Olímpico Atahualpa, por la fecha 28 de la Liga Ecuabet 2025.
Delfín SC igualó 1-1 ante Universidad Católica este sábado en el Estadio Olímpico Atahualpa, por la fecha 28 de la Liga Ecuabet 2025.
José Moreira

Redacción ED.

Delfín SC igualó 1-1 ante Universidad Católica este sábado en el Estadio Olímpico Atahualpa, por la fecha 28 de la Liga Ecuabet 2025. Con ello extendió a diez partidos su racha sin victorias desde el 28 de junio, cuando derrotó 2-0 a Manta FC en el estadio Jocay. El empate, sellado por un tiro libre de Jean Carlos Estacio al minuto 70, permite a los cetáceos sumar un punto valioso como visitantes. También mantenerse en la lucha por evitar el descenso.

Universidad Católica se adelantó al minuto 39 con gol de Mauricio Alonso, quien definió un centro preciso en el área para desatar la celebración local. En la segunda mitad, Delfín equilibró el marcador gracias a la magistral ejecución de Estacio. Es un volante de 22 años formado en las divisiones inferiores del club. Él curvó el balón sobre la barrera para vencer al portero local.

Delfín SC no gana desde junio en la Liga Ecuabet

Los quiteños generaron dos claras oportunidades en los minutos finales, incluyendo un cabezazo detenido por la defensa manabita. No obstante no lograron romper el cerrojo defensivo de los visitantes. Desde su último triunfo ante Manta FC, Delfín SC acumula cinco empates y cinco derrotas en la Liga Ecuabet, con un promedio de 0,8 goles por partido en ese lapso.

Esta sequía de triunfos ha afectado su posición en la tabla, donde ocupan el puesto 12 con 30 puntos (ocho victorias, seis empates y 14 derrotas en 28 jornadas), a seis unidades de la zona de descenso. Universidad Católica, por su parte, se ubica quinta con 43 puntos (12 victorias, siete empates y nueve derrotas), consolidando su aspiración al hexagonal final pese al empate.

Los cetáceos vuelven al Jocay ante un colista

La Liga Ecuabet 2025, organizada por la LigaPro con 16 equipos en una fase inicial de 30 fechas, clasifica a los seis primeros al hexagonal por el título y envía a los cuatro últimos a una fase de permanencia. Con solo dos jornadas restantes en la primera fase, Delfín recibe en la fecha 29 a Técnico Universitario, colista con 22 puntos, en el Estadio Jocay de Manta. Por su parte, Universidad Católica visita a Liga de Quito.

Estos duelos serán clave para definir posiciones en un torneo que distribuye cupos a la Copa Libertadores y Sudamericana 2026. Delfín SC, campeón en 2019, ha invertido en juveniles como Estacio para revertir su irregular campaña, marcada por lesiones y cambios tácticos bajo el técnico Patricio Urrutia desde abril. El empate refleja la paridad de la liga, donde el 40% de los partidos terminan en tablas.

