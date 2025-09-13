Emelec exige que se use camiseta del equipo para ingresar al Clásico del Astillero en el Capwell

Emelec recibirá este domingo 14 de septiembre a Barcelona SC en el estadio George Capwell Banco Pacífico, en el marco de la fecha 28 de la Liga Ecuabet. El encuentro, conocido como el Clásico del Astillero, iniciará a las 17h30. Este tendrá una restricción especial: solo se permitirá el ingreso a los aficionados que vistan la camiseta oficial de Emelec.

La medida, comunicada por el club a través de sus redes sociales, busca garantizar un ambiente exclusivo para los hinchas del Bombillo. El club eléctrico también informó que los niños de hasta 2 años podrán ingresar sin boleto, siempre que cumplan con la indumentaria requerida. Esta decisión se enmarca en un contexto de alta expectativa por el duelo, uno de los más emblemáticos del fútbol ecuatoriano.

Solo hinchas con camisetas de Emelec

Este partido enfrenta a dos equipos con realidades distintas en la tabla de posiciones. Emelec llega al partido tras una victoria 2-1 ante Aucas en la jornada anterior, un resultado que mantiene viva su esperanza de clasificar al hexagonal final. Actualmente, los azules ocupan el noveno puesto con 38 puntos y necesitan un triunfo para acercarse a los seis primeros lugares que dan acceso a la fase por el título.

Por su parte, Barcelona SC, tercero con 47 puntos, viene de una derrota 3-2 frente a Universidad Católica en condición de local. Los toreros buscan recortar la distancia con el líder, Independiente del Valle, que suma 59 unidades. El Clásico del Astillero es un encuentro que trasciende lo deportivo, ya que representa una de las rivalidades más intensas del fútbol sudamericano.

Se espera un lleno total de hinchas azules

Ambos equipos, con sede en Guayaquil, comparten una histórica competencia que moviliza a miles de aficionados. La restricción de ingreso impuesta por Emelec podría generar controversia, pero el club defiende la medida como una forma de reforzar la seguridad y el apoyo exclusivo a su plantilla en un partido clave. El estadio George Capwell, con capacidad para aproximadamente 40 mil espectadores, espera un lleno total de hinchas azules.

Las autoridades locales han reforzado las medidas de seguridad en los alrededores del recinto para garantizar el orden durante el evento. Este enfrentamiento no solo definirá puntos importantes en la tabla, sino que también reavivó la pasión de una rivalidad que marca la historia del fútbol ecuatoriano. El partido será transmitido por los canales oficiales de la Liga Ecuabet, y los aficionados podrán seguir las incidencias en las plataformas digitales de ambos clubes.