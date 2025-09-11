Delfín SC se juega su futuro en duelos claves ante Católica, Técnico y IDV

El Delfín Sporting Club, dirigido por Patricio Urrutia, se juega su permanencia en la Serie A de LigaPro 2025 en las últimas tres fechas del torneo. Con 29 puntos, el equipo manabita enfrentará a Universidad Católica, Técnico Universitario e Independiente del Valle, rivales que definirán su continuidad en la élite del fútbol ecuatoriano.

Una racha que complica a Delfín SC

El conjunto de Manta llega al cierre de la primera etapa con una racha negativa: nueve partidos sin conocer la victoria. Pese a ello, el buen arranque tras la llegada de Urrutia le permitió sumar 18 puntos en nueve jornadas. Gracias a este colchón mantiene vivas sus opciones de permanencia.

Actualmente, Delfín se encuentra cuatro puntos por encima de Manta FC y Técnico Universitario, cinco sobre el Vinotinto FC y seis frente a Mushuc Runa, sus principales perseguidores en la parte baja de la tabla. La ventaja le otorga un margen, pero los próximos compromisos serán decisivos para evitar el grupo de los últimos cuatro, que disputarán la permanencia. El panorama no es sencillo: los manabitas tienen dos partidos como visitantes y apenas uno en casa, lo que aumenta la exigencia de cara al cierre.

El calendario definitivo de Delfín SC

El primer reto será este sábado en Quito, cuando Delfín visite a Universidad Católica. La “Chatoleí” es quinto en la clasificación y con aspiraciones de llegar a torneos internacionales. Un resultado positivo en la capital sería un golpe anímico y numérico clave para los manabitas. Posteriormente, en la penúltima fecha, Delfín disputará un duelo directo contra Técnico Universitario en el estadio Jocay de Manta. Este encuentro podría sentenciar la permanencia de uno de los dos clubes. El cotejo es visto como una auténtica “final” por la permanencia.

El cierre será en Chillo Jijón, contra el líder e imparable Independiente del Valle. Este rival atraviesa un gran momento y apunta al título de la fase. Este último partido se perfila como el más complicado para Delfín, pero podría llegar con el objetivo ya resuelto si asegura puntos en los compromisos previos.

La clave: asegurar antes y depender de sí mismos

La matemática es clara: una victoria ante Universidad Católica combinada con tropiezos de sus rivales directos (Manta, Técnico Universitario y Vinotinto) podría asegurar a Delfín la permanencia sin esperar al cierre de la fase.

La directiva y el cuerpo técnico resaltan que el equipo aún depende de sí mismo, y que el esfuerzo inicial bajo la dirección de Urrutia fue determinante para no caer en la zona crítica de la tabla. Este escenario otorga tranquilidad relativa a la plantilla, que se mantiene enfocada en los entrenamientos y en la preparación táctica para los partidos decisivos.

Plantilla completa y regreso de figuras

Una buena noticia para el club manabita es que no tiene jugadores sancionados. Esto le permite a Urrutia contar con una plantilla casi completa para los tres últimos partidos. El regreso a las prácticas de Erick Mendoza, máximo goleador del equipo con ocho tantos, refuerza las aspiraciones ofensivas.

Aunque su disponibilidad total se proyecta para la siguiente fase, el delantero ya entrena con normalidad y podría ser opción si el cuerpo técnico lo considera. Además, el delantero boliviano que integra la plantilla también estaría disponible, ampliando las alternativas de ataque en un tramo donde la eficacia será fundamental.