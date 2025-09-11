¿Podrá Manta FC salvarse? Así son las tres finales que definirán su futuro en LigaPro

El Manta Fútbol Club, bajo la dirección técnica de Javier Carvajal, se juega su permanencia en la Serie A de LigaPro 2025 en los tres partidos finales del campeonato. Con 25 puntos y ubicado en la posición 13, el equipo manabita enfrentará a Aucas, Vinotinto y Macará, rivales directos que marcarán su destino en la máxima categoría del fútbol ecuatoriano.

Tres finales en el calendario para Manta FC

El primer compromiso será este lunes en el estadio Jocay de Manta. Allí recibirá a Sociedad Deportiva Aucas, actualmente octavo en la tabla y con aspiraciones de ingresar entre los seis equipos que pelearán por el título y cupos internacionales.

En la penúltima jornada, Manta FC deberá viajar a Quito para medirse ante Vinotinto FC. Este es rival directo en la lucha por la permanencia y que se encuentra apenas un punto por debajo de los atuneros. Este duelo es considerado una final anticipada, ya que un resultado adverso podría condenar a los manabitas a jugar el hexagonal por no descender. El cierre del calendario será nuevamente en casa, frente a Macará de Ambato. Actualmente aventaja al Manta por seis puntos y que se mantiene como un objetivo alcanzable en caso de que los manabitas sumen victorias consecutivas.

Una tabla apretada en la zona baja

Con 25 puntos y un gol diferencia de -14, Manta FC ocupa la decimotercera casilla, aunque comparte puntaje con Técnico Universitario, que registra un gol diferencia de -17. Por debajo, Vinotinto FC acumula 24 unidades y será rival directo en la penúltima fecha. Mientras que Mushuc Runa cierra la tabla con 23 puntos, apenas dos menos que los atuneros. La cercanía en la puntuación mantiene en suspenso la definición de los cuatro equipos que disputarán el hexagonal del descenso.

En este contexto, los atuneros también siguen de cerca la campaña de su vecino y clásico rival, Delfín SC, que suma 29 puntos pero aún debe afrontar tres partidos complicados. El objetivo del Manta es sumar en todas sus presentaciones y esperar un traspié tanto de Macará como de Delfín, los dos equipos a los que podría desplazar en la clasificación.

Cambio en la dirección técnica y bajas sensibles

El tramo final del torneo encuentra al Manta con un nuevo timonel: Javier Carvajal, quien asumió tras la renuncia de Efrén Mera. El estratega busca revertir la mala racha de siete partidos consecutivos sin conocer la victoria, situación que ha debilitado la confianza del plantel.

A esta dificultad se suma la baja del volante Christian Alemán, pieza fundamental en el esquema atunero. El mediocampista guayaquileño ha aportado 6 goles y 7 asistencias en lo que va de la temporada. Pese a las adversidades, Carvajal ha enfatizado en la preparación táctica y en el fortalecimiento del bloque defensivo.