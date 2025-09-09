Jugadores del Deportivo Cuenca exigen pago de salarios atrasados de julio y agosto

Los jugadores del Deportivo Cuenca denunciaron este 8 de septiembre de 2025 en Cuenca, que el club les adeuda dos meses de sueldos y arriendos, exigiendo una solución para continuar compitiendo en la Copa Ecuador y LigaPro.

El plantel rompió el silencio en una rueda de prensa en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro, donde el capitán Lucas Mancinelli leyó un comunicado conjunto. Los jugadores revelaron que el club les debe los salarios de julio y agosto de 2025, así como los arriendos correspondientes a esos meses. La plantilla expresó su preocupación e incertidumbre ante la falta de respuestas claras por parte de los dirigentes.

Comunicado de jugadores del Deportivo Cuenca

El comunicado, leído por Mancinelli, señaló: “Hemos sido pacientes en la espera de los pagos de nuestros salarios. Al día de hoy, el club nos adeuda dos meses: julio y agosto, al mismo tiempo se deben los arriendos de esos dos meses también. Pese a la comunicación tenida con los dirigentes, no hemos recibido una respuesta clara sobre el cumplimiento de dichas obligaciones”.

El texto añadió que el grupo espera una solución concreta antes de la medianoche de este lunes. Indicaron que de no recibirla, evaluará “otras medidas” tras el partido de Copa Ecuador del miércoles 10 de septiembre.

Mancinelli, único portavoz, no aceptó preguntas de los medios ni profundizó en detalles adicionales. La rueda de prensa contó con la presencia de la mayoría de los jugadores, incluyendo a Alejandro Tobar, Luis Estupiñán y Agustín Gómez.

Próximos compromisos

El Deportivo Cuenca enfrentará a Aucas el miércoles 10 de septiembre a las 19h00 en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda por los octavos de final de la Copa Ecuador. Los jugadores confirmaron que disputarán este encuentro “sí o sí”. Sin embargo, el partido de la LigaPro contra Técnico Universitario, programado para el domingo 14 de septiembre en Ambato, podría estar en riesgo si no se resuelve la situación económica. El club, dirigido por Norberto Araujo, marcha cuarto en la LigaPro con 43 puntos y una diferencia de gol de +6, asegurando un lugar en el hexagonal final y un cupo a la Copa Sudamericana 2026.

Contexto económico

El Deportivo Cuenca, fundado en 1971, ha enfrentado problemas financieros recurrentes a lo largo de su historia, un tema común entre varios clubes ecuatorianos, como se discutió en foros especializados en 2013. A pesar de estas dificultades, los Morlacos han mantenido un rendimiento competitivo en la temporada 2025, con 12 victorias, 7 empates y 8 derrotas en 27 partidos, liderados por jugadores como Alejandro Tobar (7 goles, 8 asistencias) y Lucas Mancinelli (4 goles). La deuda con los jugadores pone en riesgo la estabilidad del equipo, que busca consolidar su campaña en el hexagonal final de la LigaPro, que comienza en noviembre.

Antecedentes y repercusiones

La crisis económica no es nueva en el fútbol ecuatoriano. En 2023, clubes como Macará y 9 de Octubre enfrentaron sanciones por deudas, lo que derivó en descensos. La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) exige a los clubes cumplir con sus obligaciones financieras para mantener la licencia de la LigaPro. El caso del Deportivo Cuenca podría derivar en sanciones si no se regulariza la situación. Los jugadores, por su parte, no han especificado qué medidas tomarán si no reciben una respuesta, pero una posible huelga podría afectar los compromisos futuros.

Próximos pasos

El club tiene hasta la medianoche del 8 de septiembre para responder a las demandas del plantel. La directiva, encabezado por Eduardo Álvarez, no ha emitido un comunicado oficial tras la rueda de prensa. Mientras tanto, el equipo se prepara para enfrentar a Aucas, con una alineación probable que incluye a Brian Bustos en el arco, Agustín Gómez y Eugenio Raggio en defensa, y Tobar y Mancinelli en ataque.