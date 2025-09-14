Liga de Portoviejo goleó y da un paso importante en los 32avos del torneo nacional de Ascenso

Liga de Portoviejo “aplastó” 4-0 a Loja City en el partido de ida de los 32avos de final del Campeonato Nacional de Ascenso. El encuentro se disputó este domingo en el estadio Reales Tamarindos. Con goles de Édison Caicedo, Jackson Landázuri, César Espinola y Brayan Angulo, el equipo manabita mostró superioridad absoluta. Con este resultado tomó una ventaja sólida de cara al duelo de vuelta, programado para el próximo sábado en Loja.

El encuentro, presenciado por cerca de cinco mil aficionados, reflejó el dominio local ante un rival que no logró contrarrestar la ofensiva. Desde el inicio, Liga de Portoviejo impuso su ritmo. A los 7 minutos, Marcos Cangá probó con un remate de derecha, detenido por el arquero Erick Huele. A los 12’, Jackson Landázuri estuvo cerca de abrir el marcador, pero su disparo resultó desviado por la defensa lojana.

Liga de Portoviejo con amplia ventaja para la vuelta

La presión continuó con un cabezazo de Efrén Proaños a los 17’, que resultó desviado tras un córner de Jairon Bonett. Aunque dos goles de Brayan Angulo se anularon–uno por falta de Osman Pico y otro por fuera de juego–, el equipo local mantuvo la intensidad. Al minuto 35, Cangá tuvo otra oportunidad clara, pero Huele atajó en dos tiempos. El marcador se abrió al 42’, cuando Édison Caicedo ejecutó un tiro libre que, pese a las protestas de Huele, fue validado por el juez de línea.

En el segundo tiempo, el técnico Raúl Duarte fortaleció el ataque con los ingresos de José Hernández y Alex Mayorca. Al 55’, Hernández envió un centro que Landázuri convirtió en el 2-0 con un remate de derecha. Loja City apenas generó peligro con un intento aislado que no inquietó al arquero Alex Mayorga. El tercer gol llegó al 75’, tras una recuperación de Andrew Delgado, quien habilitó a Osman Pico para asistir a César Espinola, que definió con precisión.

Viaje a Loja para sellar la clasificación

Al 87’, Delgado asistió nuevamente, esta vez a Brayan Angulo, quien cerró la goleada 4-0. Los cerca de cinco mil hinchas celebraron el contundente triunfo, que posiciona a Liga de Portoviejo como favorito para avanzar. El Campeonato Nacional de Ascenso, que reúne a equipos de todo Ecuador en busca de un cupo a categorías superiores, ha visto a Liga de Portoviejo como un contendiente sólido en ediciones anteriores.

Con esta victoria, el equipo manabita refuerza su candidatura y viajará a Loja con confianza para sellar su clasificación. Los aficionados, entusiasmados, esperan que el equipo mantenga este nivel en la vuelta.