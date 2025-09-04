Un hombre fue asesinado durante la madrugada y dentro de su vivienda, en la parroquia más violenta de Manta

Un hombre identificado como Jimmy Jaramillo Palma resultó asesinado a balazos en su propia vivienda. Ocurrió en la parroquia Eloy Alfaro, en la ciudad de Manta, provincia de Manabí, en la madrugada de este jueves. Aproximadamente a las 01h00 se dio este crimen que eleva a 344 el número de muertes violentas registradas en el Distrito Manta en lo que va del 2025. Esto según cifras que maneja la Policía Nacional.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en la intersección de la calle 318 y la avenida 217, cuando hombres armados ingresaron al domicilio y atacaron a Jaramillo Palma. La Policía Nacional recibió la alerta de inmediato y desplegó varias unidades al lugar para iniciar las investigaciones. Tras las diligencias legales, el cuerpo de la víctima lo trasladaron al centro forense de Manta para la autopsia correspondiente.

Asesinado mientras dormía en su vivienda

La parroquia Eloy Alfaro se ha convertido en un foco de violencia en Manta, con 78 muertes violentas registradas en este sector durante el 2025, según estadísticas oficiales. Este nuevo caso refuerza la preocupación por el aumento de la criminalidad en la zona. La parroquia enfrenta una escalada de hechos violentos vinculados, en muchos casos, al crimen organizado y disputas territoriales.

La Policía Nacional no ha proporcionado detalles adicionales sobre los autores del crimen ni los móviles del hombre asesinado dentro de su propia vivienda. Sin embargo, las investigaciones preliminares están en curso para identificar a los responsables. Las autoridades han intensificado los operativos en la parroquia Eloy Alfaro, implementando patrullajes y controles para intentar frenar la ola de violencia que afecta a esta localidad costera.

Aumento de los índices de violencia en Manta

Manta, conocida por su actividad portuaria y turística, enfrenta un desafío significativo en materia de seguridad. El Distrito Manta, Montecristi y Jaramijó ha registrado un incremento sostenido de muertes violentas en los últimos años. Aquello ha llevado a las autoridades a reforzar la presencia policial y a coordinar acciones con otras instituciones para abordar el problema.

Este crimen se suma a una serie de incidentes que han generado alarma entre los habitantes de Manta, quienes demandan medidas más efectivas para garantizar la seguridad. Las autoridades locales y nacionales trabajan en estrategias para reducir la criminalidad. No obstante, los índices de violencia continúan siendo un reto en esta región del país.

La investigación del caso de Jimmy Jaramillo Palma sigue en desarrollo, y se espera que en las próximas horas se obtengan más detalles que permitan esclarecer las circunstancias de este nuevo hecho violento en Manta. Durante la presente semana y hasta el momento de publicación se habían registrado siete muertes violentas en el Distrito Manta. (17)