Adolescente de 15 años fue aislado tras hallar un arma en su mochila; ocurrió dentro de un colegio de Portoviejo

Agentes de Policía encontraron un arma de fuego en la mochila de un adolescente de 15 años, durante un operativo de control desarrollado en una unidad educativa de Portoviejo. Así lo informó Lenin Peralta, jefe del distrito policial de la localidad, quien detalló que el menor de edad fue aislado y el arma confiscada.

Se detalló que el estudiante no tenía municiones en su poder, pero se investiga la razón por la que estaba en su poder.

Investigan cómo el arma llegó a manos del adolescente

Tras el aislamiento del menor de edad, se notificó a las autoridades de Educación y Justicia para iniciar las investigaciones correspondientes.

Peralta indicó que la Policía Nacional confiscó el arma para realizar las diligencias judiciales pertinentes y determinar su origen. La versión se dio a través de un video difundido en las cuentas oficiales de redes sociales de la institución armada.

El incidente se reportó horas después de que una estudiante de secundaria fue asesinada en los exteriores de un colegio en Manta. Ese hecho ha generado preocupación en la comunidad educativa de Manabí. Aunque no se ha establecido una relación directa entre ambos casos, las autoridades han intensificado las medidas de seguridad en los centros educativos de la provincia.

Peralta exhortó a los padres de familia a ejercer un control más estricto sobre sus hijos y a reportar cualquier situación o amenaza externa al hogar. “Recomendamos comunicarse con la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) más cercana o denunciar al 911 para garantizar la seguridad de los estudiantes”, señaló el oficial. La presencia policial en los exteriores de las unidades educativas seguirá dándose.

Prevenir incidentes relacionados con la violencia

Como parte de las acciones preventivas, la Policía Nacional mantiene un acompañamiento constante en las instituciones educativas. Lo hace con la presencia de uniformados durante los horarios de ingreso y salida de los estudiantes. Estas medidas buscan reforzar la seguridad en las escuelas y prevenir incidentes relacionados con la violencia o el porte de armas.

El caso del adolescente aislado en Portoviejo se suma a una serie de eventos que han encendido las alarmas sobre la seguridad en los entornos escolares de Manabí. Las autoridades locales han enfatizado la importancia de la colaboración entre la comunidad, los padres y las instituciones educativas para garantizar un ambiente seguro para los estudiantes.

Más controles en las escuelas de la provincia

La investigación sobre el arma confiscada continúa, y las autoridades esperan esclarecer las circunstancias en las que el menor obtuvo el arma. Mientras tanto, la Policía Nacional reitera su compromiso con la seguridad ciudadana y el fortalecimiento de los controles en las escuelas de la provincia.

Para más información sobre seguridad escolar o para reportar incidentes, las autoridades instan a la ciudadanía a contactar al 911 o acercarse a la UPC más cercana. (17)