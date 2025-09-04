Asesinan al bombero de Portoviejo Juan Carlos Zambrano; le propinaron varios disparos

Juan Carlos Zambrano Fernández, miembro del Cuerpo de Bomberos de Portoviejo fue asesinado con varios disparos de arma de fuego. El hecho violento sucedió la mañana de este jueves 4 de septiembre de 2025 en el sitio El Naranjo.

Según se pudo conocer, Zambrano se movilizaba uniformado en una motocicleta por la vía Portoviejo – Santa Ana. Aproximadamente a las 06h55, varios sujetos desconocidos aparecieron de la nada y le dispararon varias veces. Tras lograr su cometido, escaparon del lugar a precipitada carrera dejando el cuerpo de Zambrano Fernández inerte en el suelo.

Consternación por bombero asesinado

Tras el crimen los moradores alertaron a la Policía para que tome procedimiento del hecho ya que Zambrano quedó sin vida en el instante. Tras el arribo de los uniformados, el sitio fue acordonado para el levantamiento del cadáver del bombero, el cual fue tras lavado al centro forense de Manta. En ese lugar le realizarán la autopsia de ley y posteriormente será entregado a sus familiares.

La Policía inició un despliegue por diferentes sectores de Portoviejo en la búsqueda de los responsables del sujeto asesinado. Hasta el momento se desconoce el paradero de los victimarios del bombero.

Iba a su trabajo

Juan Carlos Zambrano Fernández se movilizaba a su lugar de trabajo en la compañía de bomberos de la parroquia Colón de Portoviejo. El casaca roja iba como cada día caminó a sus labores, las mismas que empezaban a las 08h00, según se indicó.

Sin embargo, no pudo llegar a su puesto de trabajo debido a que le arrebataron la vida. Varios compañeros bomberos quienes compartían cuartel con Zambrano Fernández llegaron al sitio de los hechos para comprobar la noticia del asesinato. También llegaron familiares de la víctima quienes mostraron dolor y consternación por el asesinato de su ser querido. El Cuerpo de Bomberos de Portoviejo no mostraba imágenes de condolencias hasta pasadas las 10h15. (37).