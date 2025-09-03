Una joven estudiante fue asesinada en Manta cuando se dirigía a su jornada de clases

Una joven que portaba el uniforme de una Unidad Educativa de Manta resultó asesinada de varios disparos. El atentado contra la menor se dio mientras caminaba por la calle 7 y avenida 26 en el puerto manabita. El hecho violento se registró a las 07h30 de este miércoles 3 de septiembre de 2025.

Según testigos, la adolescente caminaba a clases hasta su centro educativo que se ubicaba a pocos metros del lugar cuando fue abordado por sujetos en un vehículo. Sus verdugos le propinaron varios disparos de arma de fuego y acabaron con su vida. La menor de edad respondía a los nombres de Fabiana Quiroz, de aproximadamente 16 años de edad.

Escaparon del sitio

La fémina quedó tirada en el piso bañada en su propia sangre, mientras los asesinos huyeron del lugar con rumbo incierto. Minutos después se conoció que el vehículo que habría sido utilizado para este asesinato resultó quemado en una de las vías del barrio Jocay de Manta, a unos dos kilómetros del lugar. Se desconoce hasta el momento cuántas personas participaron de este hecho violento, mientras que, por ahora, no se ha dado con el paradero de los sicarios.

Por otra parte, hasta el momento tampoco se confirma si el automotor quemado posterior al crimen es el que se utilizó en este hecho violento. Jaime Salgado, jefe del Distrito Manta, informó que el automotor estaba reportado como robado.

Bomberos Manta y policías al lugar

Trata lo sucedido, moradores del lugar llamaron al ECU-911 y a los pocos minutos llegó una ambulancia del Cuerpo de Bomberos, unidad que solo comprobó el deceso de la menor de edad. La Policía, tras comprobar la muerte cerró el área para iniciar el procedimiento de ley y las investigaciones respectivas. Una familiar de la estudiante llegó a la escena y tras verla sin vida se desmayó por lo que tuvo que recibir atención.

Al ser cuestionado sobre la presencia policial en los planteles, Salgado detalló que se está trabajando con el plan escuela segura y que revisarán la línea de tiempo entre el arribo de los servidores policiales y la ejecución del hecho violento contra la estudiante.

#Manta | Una menor de aproximadamente 16 años de edad fue asesinada mientras se dirigía a su jornada de clases. Jaime Salgado, jefe del distrito Manta, brindó detalles preliminares de este hecho violento. Ya van 341 muertes violentas en esta jurisdicción. #Manabí #Sicariato pic.twitter.com/4GV49GBWjs — Manavisión Canal 9 (@manavisionec) September 3, 2025

Se había cambiado de colegio

Según informó el jefe policial, la estudiante había cambiado de establecimiento educativo en este año lectivo. “En este año estaba cursando el segundo de bachillerato, tiene 16 años”, relató Naranjo. Asimismo, el uniformado detalló que el padrastro y la hermana de la víctima fueron asesinados el año 2023.

En lo que va del año, se registran 341 muertes violentas en el Distrito Manta que incluye los cantones Montecristi y Jaramijó. (37).