Tribunal condena a tres hombres a más de 18 años por robo y secuestro en Santo Domingo.

La madrugada del 25 de enero de 2025 , un conductor de una aplicación de transporte vivió una pesadilla que marcó un nuevo capítulo en la lucha contra la delincuencia en Santo Domingo de los Tsáchilas. Los hechos ocurrieron cuando Javier D., John C. y Carlos M., contrataron a la víctima en Ambato para un supuesto viaje hacia Santo Domingo. Las amenzas Al llegar a la cooperativa Plan de Vivienda Municipal, el escenario cambió drásticamente. Javier D., intimidó al conductor con un arma de fuego. Esto mientras John C. y Carlos M. lo agredieron físicamente para despojarlo de dinero, un celular y un reloj. No contentos con el robo, los agresores trasladaron a la víctima contra su voluntad a un inmueble desconocido, donde permaneció retenida durante varias horas.

Allí, bajo amenazas, le exigieron las claves de su banca móvil, buscando acceder a sus recursos financieros. La víctima fue liberada en una vía rural, donde, en un acto de valentía, logró pedir auxilio a moradores del sector. Estos, de inmediato, alertaron al sistema de emergencias ECU 9-1-1. Con ello se desencadenó una rápida respuesta de las autoridades. Un operativo conjunto de control militar permitió la captura en flagrancia de los tres implicados en el robo y secuestro.

Los agentes detuvieron el vehículo robado , conducido por Javier D., mientras John C. y Carlos M., lo escoltaban en una motocicleta. La evidencia recolectada en el lugar, sumada a la pronta denuncia, fue clave para la aprehensión y posterior condena. Proceso judicial En la audiencia de juicio, la Fiscalía presentó un conjunto de pruebas que dejaron poco margen a la duda. El testimonio de la víctima detalló la violencia sufrida y el temor vivido durante las horas de cautiverio. Los agentes aprehensores, por su parte, corroboraron las circunstancias de la detención, mientras que el agente investigador aportó un relato cronológico de los hechos.