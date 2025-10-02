Tribunal condena a tres hombres a más de 18 años por robo y secuestro en Santo Domingo.

Un Tribunal de Garantías Penales de Santo Domingo de los Tsáchilas condenó a Javier D., John C. y Carlos M. a 18 años y 8 meses de prisión por robo y secuestro. Esto tras un violento asalto perpetrado la madrugada del 25 de enero de 2025 en la vía Puerto Limón–Luz de América, donde intimidaron y retuvieron a un conductor contratado mediante una aplicación de transporte, despojándolo de sus pertenencias y exigiéndole claves bancarias.
Las amenzas
Al llegar a la cooperativa Plan de Vivienda Municipal, el escenario cambió drásticamente. Javier D., intimidó al conductor con un arma de fuego. Esto mientras John C. y Carlos M. lo agredieron físicamente para despojarlo de dinero, un celular y un reloj. No contentos con el robo, los agresores trasladaron a la víctima contra su voluntad a un inmueble desconocido, donde permaneció retenida durante varias horas.
Proceso judicial
En la audiencia de juicio, la Fiscalía presentó un conjunto de pruebas que dejaron poco margen a la duda. El testimonio de la víctima detalló la violencia sufrida y el temor vivido durante las horas de cautiverio. Los agentes aprehensores, por su parte, corroboraron las circunstancias de la detención, mientras que el agente investigador aportó un relato cronológico de los hechos.