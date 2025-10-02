Detienen a dos hombres acusados de extorsión en allanamientos en Manta

Dos hombres fueron detenidos por la Policía acusados del delito de extorsión, durante un operativo realizado la mañana del 2 de octubre de 2025 en los barrios La Pradera y San Mateo de Manta.

La acción policial, liderada por el jefe del distrito Luis Erazo, respondió a denuncias de víctimas que recibían mensajes y llamadas amenazantes.

Todo en un contexto de creciente inseguridad donde las extorsiones buscan generar pánico y obtener ganancias ilícitas en comunidades vulnerables.

Operativo policial

El operativo se inició tras una denuncia formal presentada por las víctimas, quienes describieron un patrón de acoso sistemático. Según las declaraciones oficiales, los presuntos delincuentes se dedicaban a extorsionar a familias y comerciantes locales. Ellos exigían sumas de dinero bajo amenazas de violencia física o daños a sus propiedades.

Luis Erazo, jefe del distrito policial de Manta, confirmó que la investigación permitió rastrear las comunicaciones y ubicar a los sospechosos mediante inteligencia policial y unidades tácticas especializadas.

Allanamientos por extorsión

En los allanamientos ejecutados las autoridades incautaron dos celulares que serán sometidos a análisis pericial por expertos de la Policía Nacional. Estos dispositivos contienen evidencias potenciales de las comunicaciones extorsivas, aunque los detalles técnicos se mantienen reservados para no comprometer el proceso judicial.

Además, se decomisó un vehículo presuntamente utilizado en las actividades ilícitas, lo que podría vincular a los detenidos con desplazamientos en la zona. Uno de los capturados registra antecedentes penales, un factor que agrava su situación procesal. Aquello resalta la necesidad de vigilancia continua sobre reincidentes en delitos contra la seguridad ciudadana.

Allanamientos y coordinación policial

Erazo enfatizó que la detención se llevó a cabo sin incidentes mayores, gracias a la coordinación entre la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased). Además, de la Unidad Nacional de Investigación Antidelincuencial.

La captura en Manta forma parte de una serie de acciones policiales destinadas a combatir la extorsión, un delito que ha visto un incremento alarmante en Ecuador.

Las víctimas en este caso, principalmente familias y dueños de pequeños comercios, relataron en la denuncia inicial cómo las amenazas escalaban rápidamente. Desde mensajes anónimos hasta llamadas con voces distorsionadas que prometían represalias inmediatas. Aunque las identidades se protegen por ley para salvaguardar su privacidad, sus testimonios impulsaron una respuesta policial.

Versión policial