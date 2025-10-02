COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Seguridad
Crimen Organizado

Detienen a dos hombres acusados de extorsión en allanamientos en Manta

La Policía Nacional de Ecuador capturó a dos presuntos extorsionadores en Manta, desarticulando una red que aterrorizaba a familias y comerciantes con amenazas constantes.
Policía Nacional detiene a dos presuntos extorsionadores en allanamientos en Manta.
Policía Nacional detiene a dos presuntos extorsionadores en allanamientos en Manta.
Policía Nacional detiene a dos presuntos extorsionadores en allanamientos en Manta.
Policía Nacional detiene a dos presuntos extorsionadores en allanamientos en Manta.

Redacción

Redacción ED.

Dos hombres fueron detenidos por la Policía acusados del delito de extorsión, durante un operativo realizado la mañana del 2 de octubre de 2025 en los barrios La Pradera y San Mateo de Manta.

La acción policial, liderada por el jefe del distrito Luis Erazo, respondió a denuncias de víctimas que recibían mensajes y llamadas amenazantes.

Todo en un contexto de creciente inseguridad donde las extorsiones buscan generar pánico y obtener ganancias ilícitas en comunidades vulnerables.

Operativo policial

El operativo se inició tras una denuncia formal presentada por las víctimas, quienes describieron un patrón de acoso sistemático. Según las declaraciones oficiales, los presuntos delincuentes se dedicaban a extorsionar a familias y comerciantes locales. Ellos exigían sumas de dinero bajo amenazas de violencia física o daños a sus propiedades.

Luis Erazo, jefe del distrito policial de Manta, confirmó que la investigación permitió rastrear las comunicaciones y ubicar a los sospechosos mediante inteligencia policial y unidades tácticas especializadas.

Allanamientos por extorsión

En los allanamientos ejecutados las autoridades incautaron dos celulares que serán sometidos a análisis pericial por expertos de la Policía Nacional. Estos dispositivos contienen evidencias potenciales de las comunicaciones extorsivas, aunque los detalles técnicos se mantienen reservados para no comprometer el proceso judicial.

Además, se decomisó un vehículo presuntamente utilizado en las actividades ilícitas, lo que podría vincular a los detenidos con desplazamientos en la zona. Uno de los capturados registra antecedentes penales, un factor que agrava su situación procesal. Aquello resalta la necesidad de vigilancia continua sobre reincidentes en delitos contra la seguridad ciudadana.

Allanamientos y coordinación policial

Erazo enfatizó que la detención se llevó a cabo sin incidentes mayores, gracias a la coordinación entre la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased). Además, de la Unidad Nacional de Investigación Antidelincuencial.

La captura en Manta forma parte de una serie de acciones policiales destinadas a combatir la extorsión, un delito que ha visto un incremento alarmante en Ecuador.

Las víctimas en este caso, principalmente familias y dueños de pequeños comercios, relataron en la denuncia inicial cómo las amenazas escalaban rápidamente. Desde mensajes anónimos hasta llamadas con voces distorsionadas que prometían represalias inmediatas. Aunque las identidades se protegen por ley para salvaguardar su privacidad, sus testimonios impulsaron una respuesta policial.

Versión policial

Erazo, en su declaración oficial, instó a la ciudadanía a reportar cualquier indicio de extorsión sin temor, recordando que la presunción de inocencia aplica a los detenidos, pero que la evidencia recolectada guiará el proceso fiscal. Históricamente, Manta ha sido un foco de preocupación por la extorsión, vinculada al crimen organizado que opera en puertos y zonas comerciales. (27)

ÚLTIMAS NOTICIAS

Seis muertos en Manta durante una jornada violenta: último caso en el barrio El Paraíso

El Presidente Daniel Noboa amplía a cuatro días el feriado del 9 de Octubre y lo declara no recuperable

Asamblea Nacional no logra destituir a legisladora Nuria Butiñá por caso de diezmos

Se registran nuevos enfrentamientos entre quienes quieren trabajar y los manifestantes del paro

Thomas Müller supera a Toni Kroos y se convierte en el alemán con más títulos en la historia

