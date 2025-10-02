Ataques armados en una casa y una zapatería de Manta dejan cuatro muertos y un herido

Cuatro personas murieron y una resultó herida grave en dos homicidios intencionales perpetrados por sicarios en barrios de Manta, Ecuador. Los ataques ocurrieron en un callejón del barrio Circunvalación y el barrio Amazonas, con víctimas identificadas como los esposos Saida Romina Carbo González (32) y John Josué Cedeño Macías (31).
Mientras que las víctimas del ataque en el barrio Amazonas son Blagener Ferdin Roldán Mendoza (50) y Luis Fernando Parrales Muñoz (57).
Las autoridades policiales investigan causas relacionadas con los crímenes. Todo en un contexto de escalada violenta que ha posicionado a Manta como epicentro de homicidios en la provincia de Manabí.
Asesinato de una pareja de esposos
El primer ataque ocurrió a las 04:14 en la calle 304 del barrio Circunvalación, parroquia Tarqui, donde un grupo de cinco hombres, con uniformes falsos de policías, forzó la entrada a una vivienda familiar. Las víctimas, una pareja de esposos que descansaba plácidamente, no tuvieron oportunidad de reacción. Saida Romina Carbo González y John Josué Cedeño Macías fueron acribillados en sus camas.
Ninguno de los fallecidos registraba antecedentes penales, según el informe preliminar de la Policía Nacional. Los agresores, que se movilizaban en vehículos particulares, huyeron inmediatamente tras el ataque, dejando un rastro de casquillos y pánico entre los vecinos. El estruendo de los disparos rompió el silencio nocturno, y el llanto colectivo de los vecinos se mezcló con las sirenas policiales.
Un herido en el ataque
Un joven de 18 años, presente en la casa, resultó herido de gravedad con impactos en el tórax, brazos y piernas. Fue trasladado de urgencia al Hospital Rafael Rodríguez Zambrano, donde permanece internado bajo cuidados médicos.
Vecinos, despertados por la ráfaga de balas, alertaron al ECU 911, y agentes de la Policía Nacional acordonaron la zona minutos después, iniciando el levantamiento de evidencias y protocolos de preservación de la escena.
Irrupción disfrazada y un sobreviviente
Testigos informaron que los sicarios ingresaron a la casa haciéndose pasar por agentes de la Policía, lo que evidencia una planificación meticulosa para cometer el doble asesinato. Aunque este no es el primer roce con la violencia para Cedeño: en 2024, había sobrevivido a una tentativa de asesinato, un antecedente que las autoridades investigan como posible hilo conductor, sin vincularlo aún a actividades delictivas.
Esta modalidad, en que sicarios se disfrazan de policías, no es nueva y cada vez es más recurrente en actos vinculados a la delincuencia organizada. Los delincuentes se disfrazan de policías en delitos como sicariatos, extorsiones y robos en carreteras.
Ejecución en pleno día en el Amazonas
Apenas cinco horas después, a las 09:30, la violencia se trasladó al barrio Amazonas, en la calle 323, donde una zapatería se convirtió en blanco de un ataque de sicarios. Dos sicarios a bordo de una motocicleta se aproximaron al local comercial; uno descendió y de camino empezó a disparar hasta que ingresó al establecimiento.
En la puerta del local asesinó a Luis Fernando Parrales Muñoz quien era ayudante de Blagener Ferdin Roldán Mendoza, dueño de la zapatería. El cuerpo de este último quedó dentro del local.
Ambos quedaron tendidos en el piso agonizando, mientras la moto con los sicarios se alejaban del lugar. Luego vinieron los gritos de los familiares que ensordecían a quienes se asomaban a ver lo que ocurría. Agentes del Distrito Manta acordonaron el perímetro, y recogieron nueve casquillos de un arma calibre nueve milímetros.
El susto de una vecina
Una vecina, que evitó identificarse, indicó que salió porque pensó que el ruido de las balas eran fuegos pirotécnicos. A ella se le vino a la mente que estaban llevando a sepultar a las víctimas del barrio Primero de Mayo, que colinda con el Amazonas. Sin embargo, se llevó un gran susto al descubrir que se trataba de un nuevo atentado y una de las víctimas era su vecino de toda la vida, don Parrales.
El atentado del barrio Primero de Mayo se registró la tarde del martes. Ocurrió en el portal de una casa a donde llegaron sicarios y asesinaron a tres hombres: Miguel Ángel Intriago Mieles (40), Jorge Andrés García Peralta (29) y Luis Alexander Lucas Calderón (24).
La hija de una de las víctimas
Los agentes estaban recolectando los casquillos cuando la hija de Parrales llegó al lugar. Sus gritos reclamaban a su papá y erizaban la piel, el alma y la sangre. Al atravesar la cinta de seguridad, el cuerpo de su padre estaba siendo subido al carro de Medicina Legal y al verlo, se desmayó a media calle.
De pronto los gritos fueron pequeños quejidos y a medida que pasaban los segundos fueron reemplazados por otros gritos. Pedían alcohol y algo para reanimarla. Cuando volvió en sí, el carro de Medicina Legal se alejaba por las colinas del barrio Amazonas, dejando atrás llanto y abrazos inconsolables.
Respuesta policial
El capitán Erickson Ron detalló que se levantaron aproximadamente nueve casquillos de calibre 9 milímetros, arma comúnmente asociada a sicariato en la región. “El agresor entró directamente y disparó contra las víctimas, confirmando una ejecución intencional”, precisó el oficial, sin adelantar hipótesis sobre vínculos criminales para evitar especulaciones.
En este atentado, no se reportaron heridos adicionales. Ron indicó que momentos después del ataque se activaron operativos en el distrito coordinando con inteligencia para rastrear los vehículos y la motocicleta usados en la fuga.
En el hospital, el joven herido de 18 años estabilizó su condición, pero médicos reportan un pronóstico reservado debido a la gravedad de las lesiones torácicas. La Policía custodia su habitación para prevenir amenazas, alineado con protocolos de protección a testigos.