Ataques armados en una casa y una zapatería de Manta dejan cuatro muertos y un herido

Asesinato de una pareja de esposos

El primer ataque ocurrió a las 04:14 en la calle 304 del barrio Circunvalación, parroquia Tarqui, donde un grupo de cinco hombres, con uniformes falsos de policías, forzó la entrada a una vivienda familiar. Las víctimas, una pareja de esposos que descansaba plácidamente, no tuvieron oportunidad de reacción. Saida Romina Carbo González y John Josué Cedeño Macías fueron acribillados en sus camas.

Ninguno de los fallecidos registraba antecedentes penales, según el informe preliminar de la Policía Nacional. Los agresores, que se movilizaban en vehículos particulares, huyeron inmediatamente tras el ataque, dejando un rastro de casquillos y pánico entre los vecinos. El estruendo de los disparos rompió el silencio nocturno, y el llanto colectivo de los vecinos se mezcló con las sirenas policiales.

Un herido en el ataque

Un joven de 18 años, presente en la casa, resultó herido de gravedad con impactos en el tórax, brazos y piernas. Fue trasladado de urgencia al Hospital Rafael Rodríguez Zambrano, donde permanece internado bajo cuidados médicos.

Vecinos, despertados por la ráfaga de balas, alertaron al ECU 911, y agentes de la Policía Nacional acordonaron la zona minutos después, iniciando el levantamiento de evidencias y protocolos de preservación de la escena.

Irrupción disfrazada y un sobreviviente

Testigos informaron que los sicarios ingresaron a la casa haciéndose pasar por agentes de la Policía, lo que evidencia una planificación meticulosa para cometer el doble asesinato. Aunque este no es el primer roce con la violencia para Cedeño: en 2024, había sobrevivido a una tentativa de asesinato, un antecedente que las autoridades investigan como posible hilo conductor, sin vincularlo aún a actividades delictivas.

Esta modalidad, en que sicarios se disfrazan de policías, no es nueva y cada vez es más recurrente en actos vinculados a la delincuencia organizada. Los delincuentes se disfrazan de policías en delitos como sicariatos, extorsiones y robos en carreteras.

Ejecución en pleno día en el Amazonas

Apenas cinco horas después, a las 09:30, la violencia se trasladó al barrio Amazonas, en la calle 323, donde una zapatería se convirtió en blanco de un ataque de sicarios. Dos sicarios a bordo de una motocicleta se aproximaron al local comercial; uno descendió y de camino empezó a disparar hasta que ingresó al establecimiento.

En la puerta del local asesinó a Luis Fernando Parrales Muñoz quien era ayudante de Blagener Ferdin Roldán Mendoza, dueño de la zapatería. El cuerpo de este último quedó dentro del local.

Ambos quedaron tendidos en el piso agonizando, mientras la moto con los sicarios se alejaban del lugar. Luego vinieron los gritos de los familiares que ensordecían a quienes se asomaban a ver lo que ocurría. Agentes del Distrito Manta acordonaron el perímetro, y recogieron nueve casquillos de un arma calibre nueve milímetros.