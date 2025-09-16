Operativo sorpresa en Quito: clausuran barbería y hallan droga en su interior

Un operativo de control en el sur de Quito dejó una barbería clausurada por falta de permisos y la detención de un ciudadano por tenencia de drogas.

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) clausuró una barbería en La Magdalena, al sur de Quito, por carecer de permisos municipales. Durante el operativo, ejecutado en coordinación con la Policía Nacional, fue detenido un ciudadano por presunta tenencia y expendio de drogas, lo que refuerza la estrategia “Quito en control”.

Clausura y detención en La Magdalena

El procedimiento se realizó en un local que funcionaba sin autorización. Los agentes municipales clausuraron el establecimiento y decomisaron varias evidencias.

Según el reporte, se incautaron tres bolsas de marihuana, dos de cocaína, un cuchillo y varias pipas utilizadas para el consumo.

El detenido fue trasladado a la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a órdenes de las autoridades competentes para su investigación judicial.

Posibles sanciones administrativas

El líder zonal de la AMC en Eloy Alfaro, Vicente Azimbaya, informó que el propietario del local enfrentará una multa de hasta USD 1 880, al tratarse de una peluquería de categoría I que operaba sin permisos.

De acuerdo con la autoridad, además de las sanciones administrativas. La investigación penal determinará la responsabilidad del empleado que presuntamente utilizaba la barbería como punto de distribución de sustancias ilícitas.

Azimbaya reiteró que estos operativos buscan garantizar que los locales comerciales cumplan la normativa municipal y no se conviertan en espacios vinculados a la delincuencia.

Estrategia municipal contra la inseguridad

El Municipio de Quito, bajo la administración del alcalde Pabel Muñoz, ha intensificado los controles en locales comerciales, especialmente peluquerías y barberías.

En lo que va de 2025, se han iniciado 35 procedimientos sancionatorios contra estos establecimientos, vinculados principalmente a inseguridad ciudadana y expendio de drogas.

La AMC indicó que continuará con los operativos de control, en coordinación con la Policía Nacional, para mantener orden en los barrios.