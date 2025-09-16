Quito: alcalde Muñoz responsabiliza al Gobierno Nacional por debate sobre tarifas de transporte

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, defendió el subsidio al diésel como política social, advirtió sobre impactos familiares y responsabilizó al Gobierno del debate tarifario.

El alcalde Pabel Muñoz afirmó este martes que el subsidio al diésel debe mantenerse como política social, defendiendo su aplicación en sectores vulnerables de transporte y alimentos, mientras responsabilizó al Gobierno Nacional de abrir el debate sobre un posible incremento en los pasajes del transporte público.

Subsidio como política social

Durante una rueda de prensa, Muñoz señaló que los gastos de transporte y alimentación representan hasta el 65 % del presupuesto familiar. Según indicó, eliminar el subsidio al diésel de forma generalizada impactaría directamente a las familias con menores recursos.

El alcalde sostuvo que la medida debe enfocarse en combatir el uso indebido del combustible por parte de sectores que alimentan economías ilegales. “El golpe no debe recaer en los hogares empobrecidos”, enfatizó.

También recordó que la discusión sobre subsidios se arrastra desde hace más de 60 años y que es momento de que el país mire hacia nuevas alternativas energéticas en el transporte urbano.

Transporte sostenible y electromovilidad

Muñoz destacó que Quito ha impulsado proyectos de movilidad eléctrica, como el Metro y la incorporación de 60 trolebuses eléctricos. “Son ejemplos de transporte que no dependen de combustibles fósiles ni de subsidios, y benefician al medioambiente”, afirmó.

El alcalde instó al Gobierno Nacional a consolidar un subsidio enfocado en el reemplazo de buses de diésel por unidades de energía limpia, como parte de un plan progresivo hacia la electromovilidad.

Según Muñoz, las ciudades modernas deben centrar sus esfuerzos en garantizar transporte público eficiente y sostenible, lo que permitiría reducir costos a largo plazo y mitigar impactos ambientales.

Debate sobre tarifas de transporte

El alcalde aclaró que no existe apertura para definir un incremento en las tarifas del transporte público municipal por la eliminación del subsidio al diésel. “No estamos abiertos a definir un incremento de tarifas por esta medida”, subrayó.

Sin embargo, señaló que la responsabilidad de que hoy se hable de este tema corresponde al Gobierno Nacional. “El único responsable de que hoy se discuta un posible incremento en el transporte público es el Gobierno”, expresó.

Muñoz recordó que la eliminación del subsidio al diésel consta en los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que, en su opinión, obedece a “recetas impuestas que han fracasado en el Ecuador”.

Contexto nacional del subsidio

El subsidio a los combustibles, entre ellos el diésel, ha sido una política histórica en el Ecuador para estabilizar precios y evitar incrementos bruscos en servicios básicos.

En los últimos años, varios gobiernos han intentado focalizarlo o reducirlo para disminuir el gasto fiscal, pero cada propuesta ha generado tensiones sociales y protestas.

En este escenario, el pronunciamiento de Muñoz se suma a las voces que piden mantener el beneficio en sectores sensibles. Entre ellos transporte público y alimentos, al tiempo que se busca frenar su desvío hacia actividades ilegales.