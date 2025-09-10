Norte de Quito amplía cobertura de transporte con conexión directa al Metro

Tres rutas de transporte público ya conectan directamente con el Metro de Quito, mejorando los tiempos de traslado y beneficiando a más de 87 mil ciudadanos.

El Municipio de Quito anunció el 9 de septiembre de 2025 la integración de tres nuevas rutas de transporte público con la Estación El Labrador, al norte de la ciudad, como parte del Programa Norte. La medida busca mejorar la movilidad de más de 87 mil usuarios que a diario requieren conexión rápida y segura con el Metro de Quito, el Trolebús, la Ecovía y el Corredor Central Norte.

Nuevas rutas con conexión directa

Las rutas de Atucucho, La Pulida y Carmen Bajo ahora cuentan con conexión directa al Metro en la estación El Labrador. Estas incorporaciones facilitan el acceso de los barrios periféricos al sistema integrado de transporte, con trayectos más cortos y mejor frecuencia de servicio.

Además, 13 rutas del norte de Quito fueron reorganizadas para ampliar la cobertura y conectar sectores con alta demanda. Entre ellas destacan los recorridos Roldós – Estación Metro La Carolina, Bella Aurora – Amagasí – Edén – San Pablo, y Atucucho – Terminal Ofelia.

La reorganización también incluyó cambios en los recorridos La Pulida – Ejido, Rancho San Antonio – Cotocollao – Cristianía, y Roldós – Condado – El Labrador, optimizando la movilidad urbana.

Beneficios para los usuarios

Según el Municipio, los ajustes permitirán ahorrar entre 25 y 40 minutos en los desplazamientos diarios. Este beneficio se traduce en mayor productividad y mejor calidad de vida para quienes viajan hacia sus centros de trabajo, estudio o servicios de salud.

La implementación de estas rutas garantiza un servicio más frecuente y regular, con acceso directo a sistemas de transporte masivo. La conexión fortalece la seguridad vial al reducir la necesidad de trasbordos en vías de alto tráfico.

Más de 70 barrios del norte de Quito se encuentran dentro de la nueva cobertura, lo que facilita el acceso a casi 200 destinos como hospitales, escuelas, comercios y parques.

Contexto de la reorganización

El Programa Norte forma parte del plan integral de movilidad impulsado por el Municipio de Quito, que busca consolidar al Metro como eje principal del transporte público. La estrategia contempla integrar rutas de buses convencionales con los corredores troncales y estaciones subterráneas.

Vecinos de sectores como La Argelia y Conocoto han expresado su satisfacción ante la nueva red, destacando que “estas rutas nos facilitan la vida”, según testimonios recogidos por Quito Informa.

La medida responde al crecimiento urbano y a la necesidad de un transporte eficiente que reduzca la congestión vehicular, especialmente en horas pico. Además, fortalece el objetivo de promover una movilidad sostenible en la capital.

Impacto social y económico

El acceso más rápido y directo al Metro de Quito representa un ahorro económico para las familias, ya que reduce el gasto en transporte adicional. Los barrios conectados experimentan también un incremento en su dinamismo comercial, gracias a la llegada fluida de más usuarios.

El proyecto busca reforzar la confianza ciudadana en el sistema integrado, en un contexto donde la demanda de transporte público crece cada año.