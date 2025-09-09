Concejo Metropolitano de Quito analiza ampliar exoneración del Pico y placa a familiares de personas con discapacidad

El Concejo Metropolitano de Quito debatió este martes 9 de septiembre de 2025 un proyecto para modificar la exoneración del Pico y placa, buscando incluir a familiares y cuidadores de personas con discapacidad, en la ciudad de Quito, con el objetivo de garantizar movilidad y participación social de este grupo.

Propuesta de exoneración del Pico y placa en Quito

El proyecto plantea que la libre circulación no sea exclusiva para personas con discapacidad, sino también para sus familiares y tutores cercanos. La medida busca facilitar su participación en la vida social, económica y cultural de Quito.

Diego Garrido, presidente de la Comisión de Movilidad, explicó que la iniciativa busca crear un marco legal que respalde la integración de este grupo y quienes los acompañan. Actualmente, la normativa permite la exoneración únicamente a vehículos en los que viaja la persona con discapacidad.

Según el Municipio, esta limitación genera inconvenientes cuando familiares o cuidadores requieren utilizar el automóvil sin la persona con discapacidad presente. El concejal Emilio Uzcátegui afirmó que la propuesta reconoce la importancia del acompañamiento y cuidado directo que estas personas brindan.

Cómo funcionaría la excepción al Pico y placa

El proyecto establece que un vehículo registrado a nombre de la persona con discapacidad o un familiar hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad quedaría exento de la restricción.

La autorización deberá renovarse anualmente, previa verificación de los requisitos legales. Además, se permitirá habilitar hasta tres conductores por vehículo autorizado. Podrán registrarse la persona con discapacidad, familiares cercanos o tutores legalmente acreditados.

En caso de incumplimiento de las condiciones, la excepción quedará sin efecto. La normativa pretende asegurar que la medida sea utilizada de manera correcta, sin afectar la regulación del tránsito en la ciudad.

Implementación del sistema de registro

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) será responsable de aplicar la medida, habilitando un sistema en línea para registrar y validar los documentos necesarios.

De forma paralela, se abrirá un punto de atención presencial para quienes prefieran realizar el trámite de manera física, garantizando acceso universal al beneficio.

El Pleno del Concejo Metropolitano ya revisó el contenido del proyecto. En los próximos días se prevé un segundo debate, donde se definirá si la ordenanza se aprueba o se archiva. La iniciativa busca equilibrar la movilidad urbana y la inclusión social de personas con discapacidad y sus familias.