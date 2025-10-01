Sorprende en Halloween con estos tres postres espeluznantes y deliciosos

Inicia octubre y con esto los preparativos para Halloween, una celebración que ha ganado terreno durante los últimos años, especialmente entre los niños.

Esta época es ideal para fiestas temáticas, donde los postres no pueden faltar. A continuación, se detallan tres recetas verificadas por fuentes gastronómicas, con ingredientes y pasos claros para preparar en casa.

Galletas de araña en Halloween

Para preparar 12 galletas necesitas: : 200 g de harina, 100 g de mantequilla, 80 g de azúcar, 1 huevo, 100 g de chocolate negro, 24 caramelos redondos pequeños (ojos) y 50 g de chocolate líquido.

Para su preparación sigue los siguientes paso:

Mezcla mantequilla y azúcar hasta obtener una crema.

Añade el huevo y la harina, amasar y formar bolas. Hornea a 180°C durante 12 minutos.

Derrite el chocolate negro, cubre las galletas, coloca dos caramelos como ojos y dibuja patas con chocolate líquido. Deja enfriar 30 minutos.

Cupcakes de calabaza

Los ingredientes para 10 cupcakes son: 150 g de puré de calabaza, 200 g de harina, 2 huevos, 100 g de azúcar moreno, 80 ml de aceite, 1 cucharadita de levadura, 200 g de queso crema y 50 g de azúcar glas.

Sigue los siguientes pasos:

Bate huevos, azúcar y aceite. Incorpora puré y harina con levadura.

Vierte en moldes y hornea a 180°C por 20 minutos.

Mezcla queso crema con azúcar glas para el glaseado, y decora con figuras de calabaza comestibles.

Gelatinas fantasmales

Para 8 porciones necesitas: 400 ml de leche, 2 sobres de gelatina sin sabor (14 g), 50 g de azúcar, 100 g de chocolate blanco y 16 ojos de azúcar.

Luego sigue los siguientes pasos:

Disuelve gelatina en 100 ml de agua tibia, calienta leche con azúcar, añade gelatina y vierte en moldes de fantasma.

Refrigera por 4 horas.

Derrite chocolate blanco y úsalo para decorar. Añade ojitos de azúcar.

Estas recetas requieren utensilios básicos como horno, moldes y batidora. Mientras que los ingredientes son accesibles en supermercados y pueden adaptarse a dietas sin gluten o veganas con sustitutos como harina de almendra o leche vegetal.

Para seguridad alimentaria, verificar que los productos estén frescos y almacenar los postres a 4°C si no se consumen de inmediato.

Cada receta toma menos de una hora de preparación activa, ideal para anfitriones con poco tiempo.

Halloween, una celebración de origen celta

Halloween, una festividad observada el 31 de octubre en diversos países, tiene sus orígenes en el festival celta de Samhain, practicado hace más de 2,000 años por pueblos de lo que hoy es Irlanda, el Reino Unido y el norte de Francia, para marcar el fin del verano y el inicio del año nuevo celta.

Samhain, que significa “fin del verano” en gaélico, se celebraba con fogatas para ahuyentar espíritus. Los celtas creían que esa noche los muertos regresaban, llevando a rituales para protegerse.

Con el paso de los años, la Iglesia Católica transformó esta celebración en el tiempo en el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, que se conmemoran el 1 y 2 de noviembre.