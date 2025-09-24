Prepara unas deliciosas croquetas de atún en sencillos pasos

El atún en lata es, sin duda, uno de los alimentos más versátiles y infaltables de la cocina latinoamericana, especialmente en Ecuador. Su delicioso sabor y fácil forma de combinar lo hacen protagonista de muchas recetas.

A continuación descubre cómo preparar croquetas de atún, un plato tradicional español adaptado en América Latina.

Origen de las croquetas de atún

Las croquetas tienen su origen en Francia en el siglo XIX, pero se popularizaron en España como plato de aprovechamiento, usando sobras de carne o pescado.

La variante de atún, según el libro Culinaria España (2020), surgió en la posguerra española por la accesibilidad del atún en conserva, extendiéndose a países como México, Ecuador y Colombia.

En América Latina, las croquetas de atún se adaptaron con ingredientes locales, como maíz o especias. Hoy, son un clásico en hogares y restaurantes por su versatilidad y bajo costo.

La receta moderna combina atún enlatado, bechamel espesa y un rebozado crujiente, ideal para aperitivos o platos principales.

Ingredientes y paso para su preparación

Para preparar 24 croquetas se necesitan: 400 g de atún en lata (escurrido), 500 ml de leche, 50 g de mantequilla, 50 g de harina, 1 cebolla pequeña (picada), 2 huevos, 100 g de pan rallado, sal, pimienta, nuez moscada y aceite para freír.

Para su preparación sigue los siguientes paso:

Sofríe la cebolla en mantequilla por 5 minutos. Añade harina, cocina 2 minutos, y agrega leche gradualmente, removiendo hasta formar una bechamel muy espesa (10 minutos).

la cebolla en mantequilla por 5 minutos. Añade harina, cocina 2 minutos, y agrega leche gradualmente, removiendo hasta formar una bechamel muy espesa (10 minutos). Incorpora el atún, sazona con sal, pimienta y nuez moscada. Enfría la mezcla en la nevera por 2 horas.

el atún, sazona con sal, pimienta y nuez moscada. Enfría la mezcla en la nevera por 2 horas. Forma cilindros de 3 cm, pásalos por huevo batido y pan rallado.

de 3 cm, pásalos por huevo batido y pan rallado. Fríe en aceite caliente (180°C) por 2-3 minutos hasta dorar. Escurre en papel absorbente.

Mejores acompañantes para las croquetas de atún

Las croquetas de atún se sirven tradicionalmente con salsas, según Bon Appétit. La salsa tártara (mayonesa, pepinillos, alcaparras) realza el sabor del atún. Alternativas incluyen alioli o salsa de tomate casera, comunes en España.

Para un plato principal, combina con ensalada verde (lechuga, tomate, pepino) o arroz blanco, popular en recetas mexicanas.

Una opción ligera es servirlas con rodajas de limón y perejil fresco, recomendada por Food & Wine, para equilibrar la fritura.

Consejos prácticos y datos adicionales

La mezcla de bechamel puede refrigerarse hasta 24 horas para facilitar la preparación.

Usar atún en agua reduce la grasitud, mientras el atún en aceite aporta más sabor.

El tiempo total de preparación es de 3 horas, incluyendo enfriado, y el costo promedio para 4 porciones es de $5-7 USD.

En eventos, las croquetas se sirven tibias en bandejas con palillos, ideales para compartir.