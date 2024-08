Compártelo con tus amigos:

Johan Vera, cantante ecuatoriano, confesó mediante un su último video musical su orientación sexual . El artista estrenó su tema llamado “Closet”.

En el video musical, Vera se sincera con su público y comparte escenas reveladoras , las cuales se conjugan con la letra del tema.

“Llevo mucho tiempo sin saber a quien le canto, he contado historia que en verdad nunca han pasado, tal vez, encajar en tantos moldes no es lo mío. Me cansé de que otros digan que es prohibido tomar de la mano a quien más he querido, sin estar escondido”, reza el primer verso de la canción de Johan Vera.

A dos minutos de que se estrenara el video musical, Johan Vera compartió un mensaje con sus seguidores. El artista mencionó que se encontraba en la casa de sus padres y que tenía la intención de compartir ese momento con ellos.

Sin embargo, confesó que “todo salió mal”. Las expresiones de Johan Vera se dieron entre lágrimas, el artista estaba notablemente sensible ante la revelación que hizo en el video de “Closet”.

Ante su situación emocional, Vera recibió mensajes de apoyo de sus fanáticos en redes sociales y de amigos como el actor Roberto Manrique.

“Te abrazo, te admiro, te respeto, me siento orgulloso de ser tu amigo. Tu eres tu propia fuente de amor. Cuentas con un montón de personas más, aquí estamos para ti, pero lo más hermoso es que no nos necesitas. Tu tienes todo el amor dentro de ti. Te quiero”, comentó Manrique en la publicacion de Instagram de Johan Vera.

El reciente video de Johan Vera se encuentra en la plataforma YouTube y ya cuenta con más de 75 mil reproducciones.