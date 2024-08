Compártelo con tus amigos:

Alejandra Jaramillo vuelve a tener protagonismo con sus declaraciones en el programa Siéntese quien pueda. La presentadora ecuatoriana se refirió sobre sobre si mantendría una relación sentimental con un hombre con preferencia homosexual.

En el espacio de entretenimiento , de la cadena internacional Univisión, a Jaramillo le consultaron la compleja pregunta, a lo que ella respondió con un rotundo “no”.

Ante la respuesta, Carolina Sandoval, conocida como “La Veneno”, cuestionó la respuesta de Alejandra Jaramillo.

La ecuatoriana, nacida en Esmeraldas , dijo que ella no estaría con un hombre a quien le gusten personas de su mismo sexo.

Ella aclaró que en el caso de haber rumores sobre la homosexualidad de su pareja, ella optaría por hablar y aclarar la situación.

Jaramillo enfatizó que sería incómodo para ella y que “sería un lugar en el que no quisiera estar”. Además, sostuvo que “si mi pareja me dice que también le gustan los hombres, es algo donde “yo no quiero pertenecer”.

Además, Jaramillo agregó que ella es cien por ciento heterosexual y elegiría estar con alguien con el mismo pensamiento. Ella enfatizó que su comentario lo hace desde la empatía y el respeto.

En redes sociales, los fieles seguidores de Alejandra Jaramillo coinciden con ella y la defienden de quienes la cuestionan por su manera de pensar.