Virginia Limongi responde a los comentarios por su figura delgada: “No hago dietas”

La manabita Virginia Limongi es actualmente uno de los rostros más reconocidos de la televisión ecuatoriana, destacando por su carisma y belleza.

Eso también la ha convertido en una influencer en redes sociales, donde acostumbra a compartir momentos de su vida profesional y familiar. De hecho, en Instagram, donde cuenta con más de 900 mil seguidores, es conocida como la ‘Amix’ y acostumbra a responder a inquietudes de los internautas.

Virginia Limongi y su figura

A través de dicha red social fue que la también Reina de Portoviejo y Manabí en 2012 respondió al comentario de una seguidora sobre su cuerpo. “Amix no has pensado en engordar un poquito? Porque estás bien flaquita la cara”, fue la pregunta de una seguidora.

Ante ello, Limongi respondió que no vive a dieta, pero su anatomía ya es así. “Querida, cómo le digo que yo como más de lo que usted imagina, que no hago dietas, incluso como casi igual que un hombre“, dijo.

La presentadora de televisión añadió: “simplemente me cuesta ganar peso y lamentablemente Dios no me dio el poder de decidir a dónde colocar el peso subido (cuando aumento de peso)”.

El nuevo reto Queen V

El pasado sábado, Virginia Limongi anunció que estaba en Quito para realizar sus primeras grabaciones como conductora de MasterChef Celebrity Ecuador, de Teleamazonas. A través de Instagram contó que estuvo acompañada de su hija, Virginia María.

“Primeras grabaciones de #masterchef con mi pollito acompañándome, quién se robó el protagonismo en las grabaciones, modelando, haciendo amigos y jugando con todo el staff. Sin duda no estoy en mi 100% pero preparando todo para cuando se enciendan las cocinas más famosas del mundo”.

Cabe destacar que la portovejense, conocida como Queen V, se acaba de cambiar de casa televisiva para reemplazar a la también manabita Érika Vélez.

Se trata de una nueva etapa de su vida, que la obligará a dejar el país por algunos meses, ya que dicho programa se graba en Colombia.

Sobre MasterChef

MasterChef Celebrity Ecuador forma parte de la exitosa franquicia internacional MasterChef, que en el país ha emitido cuatro temporadas regulares entre 2019 y 2023. También se emitieron ediciones de celebridades en 2023 y 2024, con Nikki Mackliff y Shany Nadan como ganadoras, respectivamente.

La tercera temporada promete mantener el formato que combina competencia culinaria, entretenimiento y la participación de figuras destacadas del ámbito ecuatoriano. El anuncio de Virginia Limongi como presentadora ha generado revuelo en redes sociales. Allí los fanáticos del programa han expresado su entusiasmo por esta nueva etapa.