Revocatoria de Pabel Muñoz queda sin efecto al concluir el plazo legal

El proceso de revocatoria de mandato contra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, concluyó este 5 de octubre de 2025 sin la entrega de las firmas recolectadas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). La decisión fue anunciada por Néstor Marroquín, principal impulsor del trámite, quien argumentó razones legales para no completar la entrega dentro del plazo establecido.

La decisión de no entregar firmas

Marroquín informó a través de un comunicado en su cuenta de X que resolvió no entregar los formularios faltantes. Agradeció a los 543 voluntarios que participaron en la recolección de rúbricas, destacando que fue un proceso ciudadano realizado bajo presión política.

El líder del colectivo explicó que el CNE exige que quien certifique las firmas lo haga bajo juramento, lo que implica asumir responsabilidades civiles y penales. Este requisito generó preocupación entre los voluntarios, quienes podían enfrentar sanciones en caso de que alguna rúbrica no cumpla con los parámetros legales.

De acuerdo con Marroquín, esa condición ponía en riesgo legal a los ciudadanos que colaboraron de buena fe, lo que motivó la decisión de detener el proceso.

#ChaoPabel#QuitoSinAlcalde Definitivamente con las reglas del @cnegobec ejercer un derecho de participación es en la práctica imposible. Nuestro último comunicado en este proceso de recolección de apoyos. ¡Atentos! pic.twitter.com/dcryeIrw92 — Néstor Marroquín (@nmcresearch) October 5, 2025

Datos de la recolección

Según los reportes, se imprimieron 60.000 formularios, equivalentes a 480.000 registros. De esos, 11.750 formularios cuentan con certificación y suman alrededor de 94.000 firmas. Sin embargo, 47.000 formularios, con cerca de 376.000 rúbricas, no cumplen con el requisito formal del CNE. Otros 1.250 formularios permanecieron en blanco o no fueron entregados.

El dirigente ofreció disculpas a los ciudadanos que apoyaron la iniciativa, señalando que no se podía exigir a los voluntarios asumir un riesgo legal por un error administrativo en las rúbricas.

Contexto del proceso

La recolección de firmas comenzó el 23 de abril de 2025, impulsada por el colectivo Cuida tu Voto, con el objetivo de activar el mecanismo de revocatoria contra Pabel Muñoz. Hasta el 10 de julio, el grupo aseguró haber reunido más de 210.000 rúbricas, superando el mínimo de 206.000 exigido por la ley.

En paralelo, el 26 de agosto de 2025, se registró un conflicto legal entre Marroquín y el alcalde Muñoz por una denuncia de afectación a la honra. El caso se resolvió con un acta de respeto mutuo firmada ante la Corte Provincial de Pichincha, donde ambas partes desistieron de acciones legales.

Próximos pasos

El CNE procesará hasta el 8 de octubre los 600 formularios entregados el pasado 2 de junio. Con base en este material, deberá emitir un informe oficial sobre el cumplimiento de requisitos.

De esta manera, el proceso de revocatoria parece concluir sin alcanzar el umbral necesario. Según la normativa vigente, si no se valida la cantidad mínima de firmas, el trámite queda archivado y la autoridad se mantiene en funciones.

El mecanismo de revocatoria en Ecuador está contemplado en el artículo 105 de la Constitución y en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Establece que, en caso de aprobarse, la autoridad revocada debe dejar el cargo de inmediato, mientras un vicealcalde o concejal asume la administración temporal.

Por ahora, el alcalde Pabel Muñoz continuará en su cargo, mientras la ciudadanía espera el pronunciamiento definitivo del órgano electoral.