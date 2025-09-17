Nueva variante XFG del COVID-19 llega a Ecuador: ¿qué significa para tu salud?

El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó que en Pichincha y Tungurahua se detectó la variante XFG del SARS-CoV-2, clasificada como de bajo riesgo. El hallazgo se dio en septiembre de 2025, tras estudios del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI).

Variante XFG bajo monitoreo en Ecuador

El análisis de vigilancia genómica confirmó la circulación de la variante XFG, perteneciente a la familia Ómicron. Esta se ubica en la categoría internacional de “bajo monitoreo”, lo que significa que no representa mayor peligro inmediato. Sin embargo, expertos advierten que puede ser más transmisible que otras variantes.

En los reportes internacionales, se aclaró que esta variante no genera cuadros más graves, ni aumenta las muertes o el riesgo de hospitalización. Tampoco hay evidencia de que implique cuidados intensivos más frecuentes.

El MSP destacó que la vigilancia epidemiológica en el país continúa y que los datos actuales permiten actuar con medidas preventivas y refuerzos de inmunización.

Esquema de vacunación actualizado

El Esquema Nacional de Vacunación amplió su cobertura este año con la aplicación anual de la vacuna contra COVID-19. Este biológico ha demostrado ser efectivo contra la variante XFG.

En mayo de 2025, la Organización Mundial de la Salud (OMS), a través del Grupo Técnico Asesor sobre Composición de Vacunas (TAG-CO-VAC), recomendó el uso de dosis monovalentes enfocadas en los linajes JN.1 o KP.2. Según la entidad, siguen siendo adecuadas para la protección mundial.

En Ecuador, las vacunas actualizadas estarán disponibles en todos los centros de salud públicos hasta el 31 de octubre de 2025, lo que garantiza el acceso gratuito para toda la población prioritaria.

Grupos prioritarios y recomendaciones

El MSP recordó que deben recibir la vacuna anual los niños menores de cinco años, adultos mayores de 65 años, mujeres embarazadas, enfermos crónicos, personal de salud y trabajadores de grupos estratégicos.

Los ciudadanos pertenecientes a estos sectores deben acudir al establecimiento de salud más cercano para recibir su dosis sin costo. Autoridades insistieron en que mantener actualizado el esquema de vacunación reduce el riesgo de complicaciones graves.

Asimismo, el ministerio aconsejó mantener medidas preventivas como lavado frecuente de manos, ventilación de espacios cerrados y uso de mascarilla en lugares con aglomeración.

Contexto internacional

La variante XFG se reportó en varios países bajo la misma clasificación de “riesgo bajo”. Estudios internacionales confirmaron que no representa mayor amenaza para la salud pública global, aunque su vigilancia continúa activa.

La OMS reiteró que las vacunas actuales siguen siendo efectivas para evitar hospitalizaciones y muertes asociadas al COVID-19. En este sentido, Ecuador mantiene una política de prevención y refuerzo inmunitario.

El MSP subrayó que la detección temprana de la variante refleja el trabajo sostenido en vigilancia epidemiológica y coordinación con organismos internacionales de salud.